3. Jungkonservatives Seminar: »Der realistische Blick – Aspekte einer konservativen Staatstheorie«

Mit dem Jungkonservativen Seminar veranstalten wir seit 2023 regelmäßig Wochenendseminare für Schüler, Studenten und Jungakademiker bis 35 Jahre, die an konservativer Theoriebildung interessiert sind. In das Seminar integriert ist ein gemeinsames Freizeit- und Abendprogramm.

Im 3. Jungkonservativen Seminar vom 22.–24. November 2024 geht es um das Thema „Der realistische Blick – Aspekte einer konservativen Staatstheorie“.

Die Wurzeln der modernen parlamentarischen Massendemokratien liegen im frühneuzeitlichen Absolutismus, der einen radikalen Bruch mit der metaphysischen Ordnung des Mittelalters darstellte. Im Seminar werden wir anhand konservativer Autoren einige Charakteristika des modernen Staates herausarbeiten. Am Ende soll eine möglichst realistische Lageanalyse mit Blick auf die Möglichkeiten individueller Freiheit und staatlicher Souveränität im 21. Jahrhundert stehen.

Unter der Leitung von Jonathan Danubio und Dr. Wolfgang Fenske wollen wir mit Thomas von Aquin zunächst einen klassischen Vertreter des metaphysischen Staatsverständnisses kennenlernen, das das Abendland seit der Antike über fast zweitausend Jahre geprägt hat. Anschließend wenden wir uns in ausgewählten Entwürfen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert der Frage zu, wie konservative Denker den nachmetaphysischen Staat beurteilt und welche Aspekte einer Staatstheorie sie vor diesem Hintergrund formuliert haben.

Sie haben Interesse und gehören zu unserer Zielgruppe? Dann sind Sie herzlich eingeladen zu unserem

3. Jungkonservativen Seminar:

»Der realistische Blick – Aspekte einer konservativen Staatstheorie«

Freitag, 22. November, bis Sonntag, 24. November 2024



Bibliothek des Konservatismus, Fasanenstraße 4, 10623 Berlin

Lesesaal, 1. OG

Für die Teilnahme am Jungkonservativen Seminar wird eine Gebühr von 50 € (für Schüler, Studenten) bzw. 100 € (für Verdiener) erhoben. Sämtliche Hotel- und Verpflegungskosten werden von uns übernommen.



Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis Sonntag, den 13. Oktober 2024, per E-Mail bei Veranstaltungsleiter Sebastian Krockenberger mit einem kurzen Motivationsschreiben und Ihren biographischen Eckdaten an. Sie erhalten dann am Montag, den 14. Oktober 2024, eine Mitteilung, ob Ihre Anmeldung berücksichtigt werden konnte. Sofern Ihre Anmeldung bestätigt wird, zahlen Sie bitte innerhalb von sieben Tagen die Gebühr auf das in der Anmeldebestätigung genannte Konto ein.

Hinweis: Im Falle Ihrer Absage wird die Teilnahmegebühr nicht erstattet. Bei einer kurzfristigen Absage behalten wir uns vor, etwaige Storno- oder Ausfallforderungen des Hotels an Sie weiterzugeben.

Im Seminar werden ausschließlich Primärtexte gelesen. Gründliche Lektüre und aktive Mitarbeit werden erwartet. Die Teilnahme am Seminar kann auf Wunsch bescheinigt werden.

Detaillierter Ablaufplan:

Freitag

Einführung: 18.00–19.30 Uhr

Vorstellungsrunde

Vorstellung des Seminarplans

Panajotis Kondylis: Konservativismus (1986)

im Anschluß: gemeinsames Abendessen und Kneipenbummel

Samstag

Block I: 09.00–12.30 Uhr

Thomas von Aquin: Über die Herrschaft des Fürsten (1265)

Niccolò Machiavelli: Der Fürst (1513)

12.30–15.30 Uhr: Mittagessen im Nikolaiviertel und Schloßführung

Block II: 15.30–19.00 Uhr

Thomas Hobbes: Leviathan (1651)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts (1820)

im Anschluß: Pizzaessen in der BdK und Filmabend

Sonntag

Block III: 09.00-12.30 Uhr

Ernst Forsthoff: Der Staat der Industriegesellschaft (1971)

Arnold Gehlen: Die Seele im technischen Zeitalter (1957)

Schlußrunde

(Die angegebene Literatur wird jeweils in Auszügen gelesen.)

Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben und Kurz-CV senden Sie bitte an Veranstaltungsleiter Sebastian Krockenberger unter: