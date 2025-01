4. Jungkonservatives Seminar: »Vom Sinn der Gemeinschaft«

Mit dem Jungkonservativen Seminar veranstalten wir seit 2023 regelmäßig Wochenendseminare für Schüler, Studenten und Jungakademiker bis 35 Jahre, die an konservativer Theoriebildung interessiert sind. In das Seminar integriert ist ein gemeinsames Freizeit- und Abendprogramm.

Im 4. Jungkonservativen Seminar vom 11.–13. April 2025 geht es um das Thema „Vom Sinn der Gemeinschaft“.

Der Mensch ist nach klassischem Verständnis ein gemeinschaftsbildendes Wesen (gr. zoon politikón), das in natürlichen (Familie, Volk usw.) und willentlichen Gemeinschaftsformen (Staat, Kirche usw.) zusammenlebt.

Im Seminar werden wir unter der Leitung von Prof. Dr. Andreas Kinneging und Dr. Karlheinz Weißmann traditionelle und moderne Konzeptionen von Gemeinschaft untersuchen und auf ihre Konsequenzen für die Gegenwart hin befragen.

Sie haben Interesse und gehören zu unserer Zielgruppe? Dann sind Sie herzlich eingeladen zu unserem

4. Jungkonservativen Seminar:

»Vom Sinn der Gemeinschaft«

Freitag, 11. April, bis Sonntag, 13. April 2025



Bibliothek des Konservatismus, Fasanenstraße 4, 10623 Berlin

Lesesaal, 1. OG

Für die Teilnahme am Jungkonservativen Seminar wird eine Gebühr von 50 € (für Schüler, Studenten) bzw. 100 € (für Verdiener) erhoben. Sämtliche Hotel- und Verpflegungskosten werden von uns übernommen.



Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis Sonntag, den 2. März 2025, per E-Mail bei Veranstaltungsleiter Sebastian Krockenberger mit einem kurzen Motivationsschreiben und Ihren biographischen Eckdaten an. Sie erhalten dann am Montag, den 3. März 2025, eine Mitteilung, ob Ihre Anmeldung berücksichtigt werden konnte. Sofern Ihre Anmeldung bestätigt wird, zahlen Sie bitte innerhalb von sieben Tagen die Gebühr auf das in der Anmeldebestätigung genannte Konto ein.

Hinweis: Im Falle Ihrer Absage wird die Teilnahmegebühr nicht erstattet. Bei einer kurzfristigen Absage behalten wir uns vor, etwaige Storno- oder Ausfallforderungen des Hotels an Sie weiterzugeben.

Im Seminar werden ausschließlich Primärtexte gelesen. Gründliche Lektüre und aktive Mitarbeit werden erwartet. Die Teilnahme am Seminar kann auf Wunsch bescheinigt werden.

Detaillierter Ablaufplan:

Freitag

Einführung: 18.00–19.30 Uhr

Vorstellungsrunde

Vorstellung des Seminarplans

Eduard Meyer: Über die sozialen Urformen des Menschen (Geschichte des Altertums, 3. Aufl. 1910) / Michael Tomasello: Eine Naturgeschichte der menschlichen Moral (2016) sowie: Im tiefsten Sinne sind wir soziale Wesen (Interview von 2011)

im Anschluß: gemeinsames Abendessen und Kneipenbummel

Samstag

Block I: 09.00–12.30 Uhr

Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft (1935)

Hermann Schmalenbach: Die soziologische Kategorie des Bundes (1922)

12.30–15.30 Uhr: Mittagessen im Nikolaiviertel und Besichtigungsprogramm

Block II: 15.30–19.00 Uhr

Dietrich von Hildebrand: Metaphysik der Gemeinschaft (3. Aufl. 1975)

Georg Simmel: Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung (1908)

im Anschluß: Pizzaessen in der BdK und Filmabend

Sonntag

Block III: 09.00-12.30 Uhr

John Stuart Mill: Über die Freiheit (1859) / Karl Marx: Das kommunistische Manifest (1848)

Gustave Le Bon: Psychologie der Massen (4. Aufl. 1922)

Schlußrunde

(Die angegebene Literatur wird jeweils in Auszügen gelesen.)

Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben und Kurz-CV senden Sie bitte an Veranstaltungsleiter Sebastian Krockenberger unter: