5. Jungkonservatives Seminar: »Kritik der Moderne«

Mit dem Jungkonservativen Seminar veranstalten wir seit 2023 regelmäßig Wochenendseminare für Schüler, Studenten und Jungakademiker bis 35 Jahre, die an konservativer Theoriebildung interessiert sind. In das Seminar integriert ist ein gemeinsames Freizeit- und Abendprogramm.

Im 5. Jungkonservativen Seminar vom 4.–6. Juli 2025 geht es um das Thema „Kritik der Moderne“.

Der Konservative kann sich mit vielen Aspekten moderner Kultur nicht anfreunden. Gerade dieses Unbehagen an der Moderne macht ihn jedoch zu einem hellsichtigen Analytiker heutiger Fehlentwicklungen. Im Seminar wollen wir unter der Anleitung von Dr. Wolfgang Fenske, Jonathan Danubio und Sebastian Krockenberger anhand ausgesuchter Autoren einige Facetten konservativer Kritik der Moderne näher beleuchten.

Sie haben Interesse und gehören zu unserer Zielgruppe? Dann sind Sie herzlich eingeladen zu unserem

5. Jungkonservativen Seminar:

»Kritik der Moderne«

Freitag, 4. Juli, bis Sonntag, 6. Juli 2025



Bibliothek des Konservatismus, Fasanenstraße 4, 10623 Berlin

Lesesaal, 1. OG

Für die Teilnahme am Jungkonservativen Seminar wird eine Gebühr von 50 € (für Schüler, Studenten) bzw. 100 € (für Verdiener) erhoben. Sämtliche Hotel- und Verpflegungskosten werden von uns übernommen.



Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis Sonntag, den 25. Mai 2025, per E-Mail bei Veranstaltungsleiter Sebastian Krockenberger mit einem kurzen Motivationsschreiben und Ihren biographischen Eckdaten an. Sie erhalten dann umgehend eine Mitteilung, ob Ihre Anmeldung berücksichtigt werden konnte. Sofern Ihre Anmeldung bestätigt wird, zahlen Sie bitte innerhalb von sieben Tagen die Gebühr auf das in der Anmeldebestätigung genannte Konto ein.

Hinweis: Im Falle Ihrer Absage wird die Teilnahmegebühr nicht erstattet. Bei einer kurzfristigen Absage behalten wir uns vor, etwaige Storno- oder Ausfallforderungen des Hotels an Sie weiterzugeben.

Im Seminar werden ausschließlich Primärtexte gelesen. Gründliche Lektüre und aktive Mitarbeit werden erwartet. Die Teilnahme am Seminar kann auf Wunsch bescheinigt werden.

Detaillierter Ablaufplan:

Freitag, 4. Juli 2025

Einführung: 18.00–19.30 Uhr

Vorstellungsrunde

Vorstellung des Seminarplans

Tilo Schabert: Das Gesicht der Moderne (2018)

im Anschluß: gemeinsames Abendessen und Kneipenbummel

Samstag, 5. Juli 2025

Block I: 09.00–12.30 Uhr

Mircea Eliade: Das Heilige und das Profane (1957)

Rolf Peter Sieferle: Rückblick auf die Natur (2020)

12.30–15.30 Uhr: Mittagessen im Nikolaiviertel und Besichtigungsprogramm

Block II: 15.30–19.00 Uhr

Albert Schweitzer: Verfall und Wiederaufbau der Kultur (1923)

Hans Sedlmayr: Verlust der Mitte (1948)

im Anschluß: Pizzaessen in der BdK und Filmabend

Sonntag, 6. Juli 2025

Block III: 09.00-12.30 Uhr

Arnold Gehlen: Die Seele im technischen Zeitalter (1957)

Ergebnissicherung und Auswertung

Schlußrunde

(Die angegebene Literatur wird jeweils in Auszügen gelesen.)

Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben und Kurz-CV senden Sie bitte an Veranstaltungsleiter Sebastian Krockenberger unter: