Mit dem Jungkonservativen Seminar veranstalten wir seit 2023 regelmäßig Wochenendseminare für Schüler, Studenten und Jungakademiker bis 35 Jahre, die an konservativer Theoriebildung interessiert sind. In das Seminar integriert ist ein gemeinsames Freizeit- und Abendprogramm.

Im 6. Jungkonservativen Seminar vom 5.–7. Dezember 2025 geht es um „Das antike Denken und die Kultur der Gegenwart“.

Im Spiegel der Antike erkennt das moderne Europa seine kulturelle Situation. Von den innovativen Demokratien der Griechen über den traditionalistischen Republikanismus der Römer bis zum christlichen Reichsgedanken bietet die Antike sowohl eine instruktive Geschichte als auch ein immenses geistiges Erbe. Unter Anleitung von Prof. Dr. Egon Flaig und Prof. Dr. David Engels befragen wir ausgewählte Zeugnisse der Antike im Hinblick auf drängende Fragen der Gegenwart.

Sie haben Interesse und gehören zu unserer Zielgruppe? Dann bewerben Sie sich für unser

6. Jungkonservatives Seminar:

»Das antike Denken und die Kultur der Gegenwart«

Freitag, 5. Dezember, bis Sonntag, 7. Dezember 2025



Bibliothek des Konservatismus, Fasanenstraße 4, 10623 Berlin

Lesesaal, 1. OG

Für die Teilnahme am Jungkonservativen Seminar wird eine Gebühr von 100 € (für Schüler, Studenten) bzw. 200 € (für Verdiener) erhoben. Sämtliche Hotel- und Verpflegungskosten werden von uns übernommen.



Bewerbung: Bitte bewerben Sie sich bis Sonntag, den 26. Oktober 2025, per E-Mail bei Veranstaltungsleiter Sebastian Krockenberger mit einem kurzen Motivationsschreiben und Ihren biographischen Eckdaten. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist erhalten Sie umgehend eine Mitteilung, ob Ihre Bewerbung berücksichtigt werden konnte. Sofern Ihre Teilnahme bestätigt wird, zahlen Sie bitte innerhalb von sieben Tagen die Gebühr auf das in der Teilnahmebestätigung genannte Konto ein.

Hinweis: Im Falle Ihrer Absage wird die Teilnahmegebühr nicht erstattet. Bei einer kurzfristigen Absage behalten wir uns vor, etwaige Storno- oder Ausfallforderungen des Hotels an Sie weiterzugeben.

Im Seminar werden ausschließlich Primärtexte gelesen. Gründliche Lektüre und aktive Mitarbeit werden erwartet. Die Teilnahme am Seminar kann auf Wunsch bescheinigt werden.

Detaillierter Ablaufplan:

Freitag, 5. Dezember 2025

Einführung: 18.00–19.30 Uhr

Vorstellungsrunde

Vorstellung des Seminarplans

Die Verfassungs-Diskussion der amerikanischen Gründungsväter – Repräsentationssystem gegen Demokratie: The Federalist Papers, No. 10 (Flaig)

Rom als Spiegel der europäischen Gegenwart?: Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes (Engels)

im Anschluß: gemeinsames Abendessen und Kneipenbummel

Samstag, 6. Dezember 2025

Block I: 9.00–12.30 Uhr

Politische Ordnungen ohne göttliche Gesetze. Anthroponomie vs. Theonomie: Platon, Protagoras / Sophokles, Antigone (Flaig)

Tradition vs. Individualismus. Republikanismus und Mischverfassung: Polybios, Historien / Cicero, De re publica (Engels)

12.30–15.30 Uhr: Mittagessen im Nikolaiviertel und Besichtigungsprogramm

Block II: 15.30–19.00 Uhr

Die Demokratie und ihre Verfälschung: Aristoteles, Politik / Demosthenes, Rede über die Symmorien / Carl Schmitt, Verfassungslehre (Flaig)

Auf dem Weg ins Imperium: Livius, Ab urbe condita / Tacitus, Annalen / Aristides, Romrede (Engels)

im Anschluß: Pizzaessen in der BdK und Filmabend

Sonntag, 7. Dezember 2025

Block III: 9.00-12.30 Uhr

Antike Freiheit vs. moderne Freiheit. Ein liberales Ideologem: Benjamin de Constant, Über die Freiheit der Alten im Vergleich zu der heutigen (Flaig)

Das Reich als Heilsgedanke: Orosius, Historiae adversus paganos / Jacobus de Voragine, Legenda Aurea (Engels)

Ergebnissicherung und Auswertung

Schlußrunde

(Die angegebene Literatur wird jeweils in Auszügen gelesen.)

Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben und Kurz-CV senden Sie bitte an Veranstaltungsleiter Sebastian Krockenberger unter: