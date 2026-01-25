Mit dem Jungkonservativen Seminar veranstalten wir seit 2023 regelmäßig Wochenendseminare für Schüler, Studenten und Jungakademiker bis 35 Jahre, die an konservativer Theoriebildung interessiert sind. In das Seminar integriert ist ein gemeinsames Freizeit- und Abendprogramm.

Im 7. Jungkonservativen Seminar vom 17.–19. April 2026 geht es um „Die Geschlechterfrage in konservativer Sicht“.

Der Siegeszug des Feminismus und die sexuelle Revolution haben das Zusammenleben der Menschen in der westlichen Welt grundlegend verändert, die Überwindung des „Patriarchats“ wird proklamiert. Verbunden damit erscheinen neue Probleme: Einsamkeit von Männern und Frauen, unerfüllter Kinderwunsch und Kindermangel, Überforderung der Frauen durch Doppelbelastung in Familie und Beruf, schwere Identitätskonflikte junger Menschen.

Manche konstatieren eine Vermännlichung der Frauen und eine Verweichlichung der Männer. Mit dem Schlagwort Female Happiness Paradox wird beschrieben, daß sich viele Frauen nach Jahren der Gleichstellungspolitik heute unglücklicher fühlen als vor 50 Jahren. Trends wie die Tradwives, Incels oder Red Pill verleihen einem Unbehagen mit dem geschlechtlichen Leben in der Gegenwart Ausdruck. Die beiden Geschlechter scheinen geradezu die Lust aneinander zu verlieren, was verheerende Folgen für die Demographie und soziale Stabilität der westlichen Nationen hat. Gegenbewegungen erheben sich wie zum Beispiel der reactionary feminism.

Sie haben Interesse und gehören zu unserer Zielgruppe? Dann bewerben Sie sich für unser

7. Jungkonservatives Seminar:

»Der andere Feminismus – Die Geschlechterfrage in konservativer Sicht«

Freitag, 17. April, bis Sonntag, 19. April 2026

Bibliothek des Konservatismus, Fasanenstraße 4, 10623 Berlin

Lesesaal, 1. OG

Für die Teilnahme am Jungkonservativen Seminar wird eine Gebühr von 100 € (für Schüler, Studenten) bzw. 200 € (für Verdiener) erhoben. Sämtliche Hotel- und Verpflegungskosten werden von uns übernommen.



Bewerbung: Bitte bewerben Sie sich bis Sonntag, den 8. März 2026, per E-Mail bei Veranstaltungsleiter Sebastian Krockenberger mit einem kurzen Motivationsschreiben und Ihren biographischen Eckdaten. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist erhalten Sie umgehend eine Mitteilung, ob Ihre Bewerbung berücksichtigt werden konnte. Sofern Ihre Teilnahme bestätigt wird, zahlen Sie bitte innerhalb von sieben Tagen die Gebühr auf das in der Teilnahmebestätigung genannte Konto ein.

Hinweis: Im Falle Ihrer Absage wird die Teilnahmegebühr nicht erstattet. Bei einer kurzfristigen Absage behalten wir uns vor, etwaige Storno- oder Ausfallforderungen des Hotels an Sie weiterzugeben.

Im Seminar werden ausschließlich Primärtexte gelesen. Gründliche Lektüre und aktive Mitarbeit werden erwartet. Die Teilnahme am Seminar kann auf Wunsch bescheinigt werden.

Detaillierter Ablaufplan:

Freitag, 17. April 2026

Einführung: 18.00–19.30 Uhr

Vorstellungsrunde

Vorstellung des Seminarplans

Otto A. Piper: Die Geschlechter. Ihr Sinn und ihr Geheimnis in biblischer Sicht, Hamburg 1954. (Fenske)

im Anschluß: gemeinsames Abendessen und Kneipenbummel

Samstag, 18. April 2026

Block I: 9.00–12.30 Uhr

Lenore Kühn: Wir Frauen, 2. Aufl., Langensalza 1925. (Fenske)

Simone de Beauvoir: Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau, Hamburg (1968) 1974. (Danubio)

12.30–15.30 Uhr: Mittagessen im Nikolaiviertel und Besichtigungsprogramm

Block II: 15.30–19.00 Uhr

Camille Paglia: Die Masken der Sexualität, Berlin 1992. (Danubio)

Eva Illouz: Der Konsum der Romantik. Liebe und die kulturellen Widersprüche des Kapitalismus, 8. Aufl., Frankfurt am Main 2022. (Krockenberger)

im Anschluß: Pizzaessen in der BdK und Filmabend

Sonntag, 19. April 2026

Block III: 9.00-12.30 Uhr

Mary Harrington: Feminism Against Progress, Croydon 2023. (Krockenberger)

Ergebnissicherung und Auswertung

Schlußrunde

(Die angegebene Literatur wird jeweils in Auszügen gelesen.)

Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben und Kurz-CV senden Sie bitte an Veranstaltungsleiter Sebastian Krockenberger unter: