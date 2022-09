CATO-Chefredakteur Ingo Langner zu Gast im BdK-Podcast

Die sechste Folge des konservativen Theoriepodcasts Katechon ist erschienen. Der CATO-Chefredakteur Ingo Langner spricht mit Tano Gerke über Inhalt und Ausrichtung des Magazins.

CATO ist ein Magazin für Neue Sachlichkeit. Doch was bedeutet das genau und wofür steht CATO grundsätzlich ein? Diese und weitere Fragen beantwortet der Chefredakteur Ingo Langner. Dabei gewährt er einen Einblick in seinen beruflichen Werdegang und erläutert, warum CATO in keine politische Schublade passt.

Sein Gesprächspartner Ingo Langner, geboren 1951 in Rendsburg, ist seit Januar 2022 Chefredakteur von CATO – Magazin für neue Sachlichkeit.

Hören Sie das Gespräch jetzt unter anderem bei Spotify und bei Apple Podcast.