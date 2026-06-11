Einladung: Jugendseminar in Zusammenarbeit mit der Hayek-Gesellschaft zum Thema „Gemeinwohl“

Das Gemeinwohl – Ein zentraler Topos der Sozialphilosophie

Mit diesem ersten Kooperationsseminar laden die Bibliothek des Konservatismus und die Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft Schüler, Studenten und Jungakademiker bis 35 Jahre zu einem besonderen Bildungsformat ein: Gemeinsam wollen wir Standpunkte des Liberalismus und des Konservatismus erarbeiten, vergleichen und miteinander konfrontieren. Daraus kann sich eine gemeinsame gesellschaftliche Gestaltungsperspektive ergeben.

In unserem ersten Seminar, das vom 28. bis 30. August in Weimar stattfindet, wollen wir uns mit einem zentralen Begriff der politischen Philosophie beschäftigen: dem Gemeinwohl.

Bei diesem Thema treten die Divergenzen zwischen konservativem und liberalem Denken naturgemäß sehr deutlich hervor. Im Zentrum stehen dabei die klassischen Diskurse um die Notwendigkeit überindividueller Daseinsvorsorge bzw. die Legitimität staatlicher Vorgaben für das Leben des einzelnen. Dazu haben die politischen Denktraditionen des Liberalismus und des Konservatismus zum Teil widerstreitende, zum Teil korrespondierende Konzeptionen entwickelt. Das betrifft den Begriff des Gemeinwohls selbst, das damit verbundene Gesellschaftsverständnis sowie die daraus abgeleiteten normativen Schlußfolgerungen für ein angemessenes Verhältnis von Einzelwohl und Gemeinwohl. Im Seminar wollen wir diesen Fragen gemeinsam auf den Grund gehen.

Sie haben Interesse und gehören zu unserer Zielgruppe? Dann bewerben Sie sich für unser

Konservativ-liberales Jugendseminar

in Kooperation von BdK und Hayek-Gesellschaft:

»Das Gemeinwohl – Ein zentraler Topos der Sozialphilosophie«

Freitag, 28. August, bis Sonntag, 30. August 2026

in Weimar

(der genaue Tagungsort wird nach Eingang der Zahlung mitgeteilt)

Für die Teilnahme am Seminar wird eine Gebühr von 100 € (für Schüler, Studenten) bzw. 200 € (für Verdiener) erhoben. Sämtliche Hotel- und Verpflegungskosten werden von uns übernommen. Schüler/Studenten werden regulär in Doppelzimmern untergebracht, Einzelzimmer werden bevorzugt an Vollzahler vergeben.

Bewerbung: Bitte bewerben Sie sich bis Sonntag, den 12. Juli 2026, per E-Mail bei Veranstaltungsleiter Sebastian Krockenberger mit einem kurzen Motivationsschreiben und Ihren biographischen Eckdaten. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist erhalten Sie umgehend eine Mitteilung, ob Ihre Bewerbung berücksichtigt werden konnte. Sofern Ihre Teilnahme bestätigt wird, zahlen Sie bitte innerhalb von sieben Tagen die Gebühr auf das in der Teilnahmebestätigung genannte Konto ein.

Hinweis: Im Falle Ihrer Absage wird die Teilnahmegebühr nicht erstattet. Bei einer kurzfristigen Absage behalten wir uns vor, etwaige Storno- oder Ausfallforderungen des Hotels an Sie weiterzugeben.

Im Seminar werden ausschließlich Primärtexte gelesen. Die Texte werden den Teilnehmern in einer Cloud zur Verfügung gestellt. Gründliche Lektüre und aktive Mitarbeit werden erwartet. Die Teilnahme am Seminar kann auf Wunsch bescheinigt werden.

Vorläufiger Ablaufplan:

Freitag, 28. August 2026

Einführung: 18.00–19.30 Uhr

Vorstellungsrunde

Vorstellung des Seminarplans

Bertrand de Jouvenel: Über Souveränität, 1955 (Danubio)

Abendessen und Kneipenbummel

Samstag, 29. August 2026

Block I: 9.00–12.30 Uhr

Adam Smith, Wealth of Nations, erstm. 1776 (Habermann)

Thomas von Aquin: Über das Bonum commune (Krockenberger)

12.30–15.30 Uhr: Mittagessen und Besichtigungsprogramm

Block II: 15.30–19.00 Uhr

Karl Popper: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, erstm. 1945 (Hagedorn)

Ernst Forsthoff: Rechtsfragen der leistenden Verwaltung, 1959 (Fenske)

Abendessen

Sonntag, 30. August 2026

Block III: 9.00-12.30 Uhr

Friedrich A. von Hayek: Wahrer und falscher Individualismus, 1946 (Koberstein)

Ergebnissicherung und Auswertung

Schlußrunde

Mittagessen und Ende der Veranstaltung

(Die angegebene Literatur wird jeweils in Auszügen gelesen.)

Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben und Kurz-CV senden Sie bitte an Veranstaltungsleiter Sebastian Krockenberger unter hayek-seminare(at)bdk-berlin.org.