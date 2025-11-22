Nach Kündigung durch GBV: Überwältigende Solidarität mit BdK

Leiter Wolfgang Fenske bittet weiter um Unterstützung

Seit der Nachricht vom Ausschluß der Bibliothek des Konservatismus (BdK) aus dem Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV) zum 31. Dezember 2025 protestieren Professoren, Publizisten und Medienschaffende gegen den Versuch, Wissenschafts- und Meinungsfreiheit in Deutschland einzuschränken.

Der Leiter der BdK, Dr. Wolfgang Fenske, bittet angesichts der bevorstehenden juristischen Auseinandersetzung weiterhin um Unterstützung. Wer der BdK aus dieser Krise helfen möchte, kann das hier tun.

Alternativ finden Sie hier unser Spendenkonto:

Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung

IBAN: DE15 1009 0000 2125 2750 04

BIC: BEVODEBB

Spenden sind steuerlich abzugsfähig. Vielen Dank!

Pressespiegel (in Auswahl):

Wie eine konservative Bibliothek ausgeschaltet werden soll (Sabrina Moritz, Junge Freiheit, 20.11.2025)

Stellungnahme des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit (Post auf X, 20.11.2025)

Sind Bücher gefährlich? Die Verbannung einer konservativen Bibliothek aus der öffentlichen Wahrnehmung ist ein Armutszeugnis (Morten Freidel, NZZ, 21.11.2025)

„Kampf gegen rechts reicht bis in die Bibliotheken“ (Norbert Bolz, WELT TV, 21.11.2025; ab Minute 5)

Deleting the Right: A Digital Book-Burning in Berlin (Lauren Smith, The European Conservative, 21.11.2025)

Verbannung für konservative Literatur (Redaktion, Tichys Einblick, 21.11.2025)

Falsche Gesinnung? Der Bibliothek des Konservatismus geht es an den Kragen (Stefan Fuchs, Die Tagespost, 21.11.2025)

KAS, BpB & BdK: Der Kulturkampf fängt gerade erst an (Ulf Poschardt, WELT, 22.11.2025)