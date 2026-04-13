JETZT NEU! Karlheinz Weißmann: »Moeller van den Bruck – Der konservative Revolutionär«

Zum 150. Geburtstag Moeller van den Brucks

Arthur Moeller van den Bruck (1876–1925) hatte in der Zwischenkriegszeit maßgeblichen Einfluß auf die konservative Intelligenz in Deutschland. Im vorliegenden Band rekonstruiert Karlheinz Weißmann Moellers Biographie und die Entwicklung seiner Vorstellungen. Dabei geht es Weißmann vor allem um den inneren Zusammenhang zwischen den frühen Schriften und späteren Arbeiten, aber auch um die Korrektur gewisser Irrtümer im Hinblick auf Moellers Buch „Das dritte Reich“, seine „Ostorientierung“ und um die Frage, wieso ein Autor, der in vielerlei Hinsicht so zeitgebunden war, zum Stichwortgeber für eine „Neue Rechte“ außerhalb Deutschlands werden konnte.

Karlheinz Weißmann, Dr. phil., 1959 in Northeim geboren, war Studienrat im niedersächsischen Schuldienst und ist Verfasser von zahlreichen Büchern zu historischen und politischen Themen. In der Schriftenreihe ERTRÄGE veröffentlichte er zuletzt „Edgar J. Jung – Zur politischen Biographie eines konservativen Revolutionärs“ (2015).

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Auch als E-Book erhältlich (ISBN 978-3-947600-14-4) zum Preis von 9,99 Euro. Auf allen gängigen Plattformen.