Alexander Eiber: Caspar von Schrenck-Notzing – Konservatives Denken und Leben in Deutschland nach 1945

Mittwoch, 5. November 2025, 19 Uhr (Einlaß ab 18.15 Uhr): Buchvorstellung

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse

Caspar von Schrenck-Notzing (1927–2009) gehörte zu den zentralen Köpfen des deutschen Konservatismus nach 1945. Als Autor von sechs Büchern, Herausgeber der Zeitschrift Criticón und Gründer der Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung schuf er beeindruckende Zeugnisse konservativen Denkens. Wesentlich trug er auch zur internationalen Vernetzung des Konservatismus bei – insbesondere zwischen Deutschland, den USA und Großbritannien. Die persönliche Bibliothek von Schrenck-Notzing bildete den Anfangsbestand der Bibliothek des Konservatismus.

Alexander Eiber legt nun mit Caspar von Schrenck-Notzing – Konservatives Denken und Leben in Deutschland nach 1945 die erste Biographie dieses herausragenden Mannes des deutschen Konservatismus vor, die er am 5. November 2025 vorstellen wird. Schrencks vielschichtiges Wirken wird in diesem Buch zum ersten Mal biographisch erforscht und rekonstruiert.

Alexander Maximilian Eiber (*28. Januar 1993 in Bad Kötzting) ist ein deutscher Politikwissenschaftler und Historiker. Von 2015 bis 2024 arbeitete Eiber in der CSU-Parteizentrale in München, zeitweilig auch als Leiter der Politischen Akademie der CSU, dem Thinktank und Bildungszentrum der Partei. Im April 2024 trat Eiber aus der CSU aus und verließ auf eigenen Wunsch die Münchner Parteizentrale. Seitdem lebt und arbeitet er als Journalist in Wien. 2024 wurde er bei Hans-Christof Kraus an der Universität Passau mit einer Arbeit promoviert, die die Grundlage des jetzt erschienen Buches über Schrenck-Notzing bildet. Im selben Jahr hat Eiber die Kriminalnovelle von Schrenck-Notzing Schwere Wetter, Schwer Reiter herausgegeben, deren Manuskript er während seiner Arbeit zu der Dissertation entdeckt hatte.

