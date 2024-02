Alexander Wendt: Verachtung nach unten – Wie eine Moralelite die Bürgergesellschaft bedroht

Mittwoch, 10. April 2024, 19 Uhr: Buchvorstellung

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse

Von den USA bis Europa breitet sich eine Bewegung der Erwachten aus, eine Moralelite, die den Westen anklagt, Menschen nach Hautfarbe und Geschlecht in identitätsgruppen einteilt und Bürgerrechte unter den Vorbehalt einer höheren Gerechtigkeit stellt. Diese neue Macht, die unter Namen wie woke, Identitätspolitik oder „Kritische Rassentheorie“ auftritt, behauptet von sich selbst, progressiv zu sein. Sie benutzt Begriffe der alten Linken. Ihre Vertreter sehen sich als Träger einer überlegenen Moral. In ihrem Kern beruht diese Ideologie auf Verachtung: die Verachtung der Bürger, Verachtung der Tradition, Verachtung des Westens.

Wendt seziert diese toxische Bewegung. Er beantwortet auch die Frage, wie sie in so kurzer Zeit politischen Einfluß gewinnen konnte. Ihr Triumphzug ist keine ausgemachte Sache. Die Bürgergesellschaft besitzt alle Mittel, diese Bedrohung zu stoppen. „Verachtung nach unten“ bietet neben der Analyse auch Vorschläge, wie sich der Kulturkrieg beenden läßt.

Alexander Wendt, geboren 1966 in Leipzig, schrieb seit 1989 als Journalist und Autor unter anderem für die Welt, den Stern, den Tagesspiegel, Wirtschaftswoche und Focus. Im Januar 2016 erschien von ihm Plantagen des Blöden. Kleines Wörterbuch der Definitionen und Phrasen, im März 2016 Du Miststück. Meine Depression und ich und 2019 Kristall: Eine Reise in die Drogenwelt des 21. Jahrhunderts. Alexander Wendt lebt und arbeitet in München.

