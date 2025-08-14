Anna-Maria Scherer: Der Gleichheitswahn – Was Ihr Euch nicht zu sagen traut!

Mittwoch, 8. Oktober 2025, 19 Uhr (Einlaß ab 18.15 Uhr): Buchvorstellung

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse

Anna-Maria Scherer ist eine schwäbische Hausfrau, Mutter von fünf Kindern, farbig, ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater Jamaikaner. Sie ist eine bewußt konservative Frau. Sie äußert sich kritisch zur Migration und hinterfragt den politischen Islam. Black Lives Matter ist nicht ihr Kampf. In der Ehe zwischen Mann und Frau sieht sie eine der Grundsäulen unserer Gesellschaft, die Bewahrung christlicher Werte ist ihr wichtig, die sie auch an ihre Kinder weitergibt.

Ende September wird ihr Buch Der Gleichheitswahn – Was Ihr Euch nicht zu sagen traut! erscheinen. Anna-Maria Scherer beschreibt darin linksgrüne Heuchelei und Doppelmoral in Reinform, da es ja nur eine „richtige“ Meinung geben dürfe. Jeder Andersdenkende sei automatisch „Nazi“, den es mit allen Mitteln der „eigenen“ Demokratie zu bekämpfen gelte. Daß es dabei jedoch oft die trifft, die noch bei gesundem Menschenverstand sind, sei vollkommen egal. Anna-Maria Scherer erträgt es trotzdem mit Humor, und sie bleibt stets ehrlich und geerdet dabei. Auf ihrem eigenen TikTok-Kanal annamarinada und dem TikTok-Kanal der Jungen Freiheit kommentiert sie das Zeitgeschehen.