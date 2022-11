Bazon Brock: Autorität durch Autorschaft – Gegen die Diktate des Kulturalismus

Mittwoch, 7. Dezember 2022, 19 Uhr: Vortrag mit Diskussion

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse.

Daß Kulturkollektive wie Regierungen, Gewerkschaften, Kirchen, Banken und Unternehmen für ihre Entscheidungen Zustimmung erhalten, erscheint einigermaßen logisch, denn hinter ihnen steht reale Macht. Seit dem Beginn des Humanismus um 1400 gilt jedoch auch die künstlerische bzw. wissenschaftliche Autorschaft des einzelnen als legitime Autorität. Es handelt sich hierbei um ein europäisches Alleinstellungsmerkmal, das unseren Kontinent von anderen Hochleistungskulturen grundlegend unterscheidet.

Bazon Brock untersucht, wie und warum diese Autorität durch Kulturalisten immer wieder in Frage gestellt wurde und wird. Dabei gewährt der emeritierte Professor für Ästhetik einen Einblick in die historischen Umstände, die dieses Denken ermöglicht haben, um dann einen Bogen zur Gegenwart zu schlagen.

Bazon Brock, geboren 1936 in Stolp (Pommern), ist emeritierter Professor am Lehrstuhl für Ästhetik und Kulturvermittlung an der Bergischen Universität Wuppertal. Der „Denker im Dienst“ oder „Künstler ohne Werk“, wie er sich selbst verstanden wissen möchte, entwickelte die Methode des »Action Teaching«, bei dem der Seminarraum zur Bühne für Selbst- und Fremdinszenierungen wird. Brock gründete zahlreiche Institute, darunter beispielsweise das Labor für Universalpoesie und Prognostik oder das Institut für theoretische Kunst. Seit 2011 betreibt er die „Denkerei“ mit Sitz in Berlin.

