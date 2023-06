Bernhard Lassahn: Rückblick auf den Feminismus – Erfolge. Schäden. Ausblicke

Mittwoch, 12. Juli 2023, 19 Uhr: Vortrag mit Diskussion

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse.

Der Feminismus kann trotz der unterschiedlichen Erscheinungsformen, die zunächst ein verwirrendes Bild abgeben, gewisse Kennzeichen aufweisen, die ihn zuverlässig charakterisieren. Es gibt so etwas wie ein „identisch Gemeintes“, ein verbindliches Menschenbild, das sich in allen feministischen Strömungen und Publikationen zu erkennen gibt. Damit ist auch ein zusammenfassender Rückblick möglich, der bis in das Jahr 1600 zurückreicht, Schlaglichter auf besonders hervorstechende Entwicklungen wirft und damit hilft, die gegenwärtige Lage realistisch zu beurteilen.

Mit dem dritten Teil der Reihe „Frau ohne Welt“ mit dem Untertitel „Der Krieg gegen die Zukunft. Trilogie zur Rettung der Liebe“ hat Bernhard Lassahn ein Projekt abgeschlossen, bei dem im Stil von erzählenden Essays ein Gesamtbild des Geschlechterkrieges gezeichnet wird und gefragt wird: Worin liegt das Verstörende? Wo ist das Versöhnende möglich?

Bernhard Lassahn, geb. 1951 in Coswig/Anhalt, hat neben Texten zur Geschlechterfrage, Hörspiele, Lieder und Romane (u. a. „Land mit lila Kühen“, „Auf dem schwarzen Schiff“ und Kinderbücher „Käpt’n Blaubärs Geschichtenbuch“, „Schatz der Bananenbieger“) veröffentlicht. Er schreibt für die Achse des Guten und moderiert eine eigene Sendung – Unter Freunden – für den Kontrafunk. Er lebt in Berlin und tritt regelmäßig im Zebrano-Theater auf.

