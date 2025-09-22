Caroline Bosbach: Zeit für Mut – Warum wir Deutschland nicht links liegen lassen dürfen

Mittwoch, 3. Dezember 2025, 19 Uhr (Einlaß ab 18.15 Uhr): Buchvorstellung

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse

Caroline Bosbach hält in ihrem Buch Zeit für Mut – Warum wir Deutschland nicht links liegen lassen dürfen der deutschen Politik den Spiegel vor. Egal ob bei Migration, Wirtschaft oder der medialen Berichterstattung – es läuft einiges schief in unserem Land. Wir diskutieren über Gendersternchen und erlauben gleichzeitig, daß besonders Frauen Opfer einer verfehlten Einwanderungspolitik werden. Das Ausland empfindet uns zunehmend als arrogant, bestenfalls noch als naiv. Hierzulande werde jeder in die rechte Ecke gestellt, der einfach nur ausspricht, was die Bürger denken. Ist Bürgerlichkeit out? Mitnichten! Bosbach plädiert für eine echte Rückbesinnung auf eine Politik mit Sinn, Vernunft und Verstand.

Die Bundestagsabgeordnete Caroline Bosbach, geboren 1989, arbeitete nach Abschluß des Studiums der Wirtschaftskommunikation als Beraterin sowie als Dozentin an der Cologne Business School (Schwerpunkt: E-Commerce und Produktmanagement). Sie war Politische Referentin im Wiesbadener Rathaus, später für den Parlamentskreis Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Anschließend tätig bei einem Netzbetreiber für Strom-, Gas- und Wärmenetze. Seit 2021 Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrats. Im Februar 2025 wurde sie direkt in den Deutschen Bundestag gewählt.