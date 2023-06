Claus Wolfschlag: Wann kommt das schöne Bauen? Rekonstruktion, Stadtreparatur und Architektur im Streit

Mittwoch, 13. September 2023, 19 Uhr: Vortrag mit Diskussion

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse.

Gibt es Hoffnung für eine bessere Architektur? Nicht nur die konfliktreiche Geschichte der Rekonstruktion des Berliner Schlosses zeigt, daß sich Architektur keinesfalls immer in einem unpolitischen Raum bewegt. Sie ist häufig ein Ausdruck ihrer Zeit und der gesellschaftlichen Strukturen sowie Resultat von bewußten Entscheidungen. Wenn Bürger also danach fragen, warum nicht mehr schöne Gebäude errichtet werden, müssen ihnen einige Rahmenbedingungen verdeutlicht werden. Diese sind zum einen ökonomischer, zum anderen mentaler Natur. Vor allem beim Thema Rekonstruktion von Bauwerken werden zudem rasch ideologische Widerstände erkennbar. Diese basieren auf starken Ressentiments innerhalb der Architektenverbände, bei Hochschullehrern und Politikern.

Dr. Claus Wolfschlag wurde 1966 in Nordhessen geboren. Er studierte Geschichte, Kunstgeschichte und Politikwissenschaft in Frankfurt am Main und Bonn. Seit vielen Jahren ist er als Journalist, Kultur- und Geisteswissenschaftler für Magazine, Wochen- und Tageszeitungen tätig. Er veröffentlichte Bücher zu den Themenbereichen Geschichte, Politik und Kunst, darunter „Bye-bye ’68“ (1998) über Renegaten der Studentenbewegung oder „Das goldene Tor“ über den Jugendstil-Maler Ludwig Fahrenkrog (2006). Zuletzt folgten die Architekturbände „Und altes Leben blüht aus den Ruinen“: Rekonstruktion in Architektur und Kunst seit 1990“ (2021) und „Linke Räume. Bau und Politik“ (2023).

Anmeldungen richten Sie bitte an:

E-Mail: veranstaltungen(at)bdk-berlin.org

Fax: +49 (0)30 – 315 17 37 21

Es werden keine individuellen Anmeldebestätigungen versandt.