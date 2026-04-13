Frank Urbaniok: Schattenseiten der Migration – Zahlen, Fakten, Lösungen

Mittwoch, 3. Juni 2026, 19 Uhr (Einlaß ab 18.15 Uhr): Buchvorstellung

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse

Einer der renommiertesten forensischen Psychiater im deutschsprachigen Raum präsentiert am 3. Juni 2026 die schonungslose Analyse einer verfehlten Migrationspolitik. Frank Urbaniok, der sich in seiner jahrzehntelangen Tätigkeit mit tausenden von Gewalt- und Sexualstraftätern intensiv auseinandergesetzt hat, legt für Deutschland, Österreich und die Schweiz die drastischen Kriminalitätsquoten bestimmter Herkunftsländer dar. In seinem neuen Buch Schattenseiten der Migration: Zahlen, Fakten, Lösungen zeigt er auf, wie versucht wird, diese Fakten in der öffentlichen Diskussion zu verschleiern.

Mit der Präzision des Wissenschaftlers und der Erzählweise des Beobachters menschlicher Abgründe entwickelt Urbaniok ein überzeugendes Konzept für die Lösung der Migrationskrise, die immer mehr zu einer Schicksalsfrage für unsere Gesellschaft wird. Seine politisch unabhängige Position und seine Expertise als Forensiker erlauben ihm dabei einen Gesamtblick und Schlußfolgerungen, die weit über übliche Analysen hinausgehen. Urbaniok fordert eine umfassende Migrationswende. Integrationsbemühungen zu forcieren aber gleichzeitig die drängenden Migrationsprobleme wirksam zu bekämpfen, sind keine Gegensätze, sondern sich ergänzende Elemente einer intelligenten Migrationspolitik. Die Vernünftigen müssen sich der Probleme annehmen, weil andernfalls radikale Kräfte profitieren und viele Bürger das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates verlieren. Urbanioks Buch bietet dafür die Grundlage. Denn es beschreibt nicht nur faktenbasiert die Schattenseiten der Migration und ihre Gründe, sondern zeigt auch die notwendigen Lösungen auf.

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