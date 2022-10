Eine Krise folgt die andere, die häufig in den letzten Jahren war einzigartig: Von der Finanzkrise, über die Euro-, Flüchtlings-, Klima- bis hin zur Coronakrise. Fritz Söllner analysiert die Hintergründe dieser Entwicklung sowie ihre wirtschaftlichen und politischen Folgen.

In seinem neuen Buch „Krise als Mittel zur Macht“ zeigt er, daß alle diese Krisen für politische Ziele genutzt wurden, die in „normalen“ Zeiten nicht hätten durchgesetzt werden können – so wie beispielsweise die unmittelbar bevorstehende Geldentwertungskrise, mit deren Hilfe u.a. der europäische Staat realisiert werden soll. Die Krisen werden also seitens der Politik bewußt genutzt, um eigene Interesse durchzusetzen. Söllner zeigt, wie und von wem diese Krisenpolitik betrieben wird. Dabei warnt er vor den Gefahren, die dem Rechtsstaat und der Freiheit drohen, und fordert eine grundlegende politische Wende.