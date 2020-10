Dublettenverkauf XXL im Lesesaal

– Erster Teil –

Freitag, 30. Oktober 2020, 13–17 Uhr: Dublettenverkauf XXL / Erster Teil



Zweimal im Jahr trennt sich die BdK von Büchern, die doppelt vorliegen oder nicht in das Sammlungsprofil Bibliothek passen. Der letzte dieser Dublettenverkäufe hätte im Frühjahr stattfinden sollen, was wegen der Corona-Pandemie aber seinerzeit nicht möglich war.

Rund einhundert Bücherkisten haben sich unterdessen angesammelt, und damit doppelt soviel, wie sonst bei einem Dublettenverkauf angeboten werden.

Darum müssen wir den Verkauf auf zwei Tage verteilen: Auf

Freitag, den 30. Oktober 2020,

sowie

Freitag, den 27. November 2020, jeweils von 13 bis 17 Uhr.

An beiden Tagen werden unterschiedliche Titel angeboten, es lohnt sich also in jedem Fall, zu beiden Terminen zu kommen!

Die Teilnahme am Dublettenverkauf ist allerdings an die bekannten Auflagen gebunden:

Alle Teilnehmer tragen durchgängig und ausnahmslos einen Mund-Nasen-Schutz. ✔️

Alle Teilnehmer hinterlassen ihre Kontaktdaten; diese werden nach 4 Wochen vernichtet. ✔️

Bitte halten Sie, wo möglich, einen Abstand von 1,50 Metern ein. ✔️

Bitte haben Sie Verständnis, daß wir aus rechtlichen Gründen auf der Einhaltung dieser Auflagen bestehen müssen und vor Ort keine Grundsatzdiskussionen führen können. Wenn Sie die Auflagen nicht einhalten können oder wollen, verzichten Sie bitte auf eine Teilnahme.

Der Lesesaal wird während des Verkaufs ausreichend belüftet sein. Wir bitten um Nachsicht, falls es wegen Überfüllung zu kurzen Wartezeiten kommen sollte.

EC- und Kreditkarten werden akzeptiert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.