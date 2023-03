Gudula Walterskirchen: Systemversagen – Wie wir in eine multiple Krise geraten sind

Mittwoch, 3. Mai 2023, 19 Uhr: Buchvorstellung

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs herrschte in Europa der Glaube vor, es ginge von nun an beständig aufwärts. Doch irgendwann wurden wir aus diesem schönen Traum aufgeschreckt und mit einer Krise nach der anderen konfrontiert: Flüchtlingskrise, Klimakrise, Gesundheitskrise, Demokratiekrise, Wirtschaftskrise, Krieg und Inflation.

Wie konnte das passieren? Internationale Organisationen, die zum Zweck von Friedenssicherung, wirtschaftlicher Zusammenarbeit, Gesundheitsförderung oder Wahrung der Menschenrechte geschaffen wurden, nahmen ihre Aufgaben nicht oder nur ungenügend wahr. Statt des allgemeinen Wohls setzten sich mächtige Eliten und das Recht des Stärkeren durch. Auch jene Institutionen, die für Kontrolle, Bürgerrechte und Interessenausgleich sorgen sollten, schwiegen fast alle oder legitimierten das Unrecht. Gudula Walterskirchen beleuchtet in ihrem neuen Buch „Systemversagen“ anhand von historischen und aktuellen Beispielen die Hintergründe dieses multiplen Versagens: Warum versagten Kontrollsysteme? Wer sind die Profiteure der Krisen? Wie gelingt es, Widerstand zu ersticken und Zensur auszuüben? Welches sind die Konsequenzen daraus für Wirtschaft, Demokratie und die Gesellschaft insgesamt? Und die zentrale Frage: Welche Wege gibt es aus diesen Krisen?

Gudula Walterskirchen wurde 1967 in St. Pölten, Niederösterreich, geboren, studierte Geschichte und Kunstgeschichte in Wien und Graz. Promotion in Wirtschafts- und Sozialgeschichte im Jahr 2000. Seither zahlreiche Buchveröffentlichungen zu historischen Themen. Von 2000-2005 Redakteurin bei der Tageszeitung „Die Presse“. Von 2017-2021 Herausgeberin der „Niederösterreichischen Nachrichten“ und der „Burgenländischen Volkszeitung“. Vorsitzende der Jury des von ihr initiierten „Hans-Ströbitzer-Preises“ des katholischen Pressevereins für konstruktiven und ethischen Qualitätsjournalismus. Seit 2005 freie Publizistin, Buchautorin, Vortragstätigkeit und Kolumnistin im In- und Ausland. Derzeit u. a. in den „Salzburger Nachrichten“, „Die ganze Woche“, „CATO- Magazin für neue Sachlichkeit“.

