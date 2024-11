Gunnar Schupelius: Der gerechte Zorn – Eine kritische Liebeserklärung an Berlin

Mittwoch, 12. Februar 2025, 19 Uhr: Buchvorstellung

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse

Seit fast 20 Jahren stellt Gunnar Schupelius die Sorgen, Ängste und Wünsche der Normalbevölkerung ins Zentrum seiner Kolumne „Mein Ärger“ in der Berliner Boulevardzeitung B.Z. Er deckt Widersprüche auf und denkt Entwicklungen zu Ende. Der Berliner Journalist ist ein scharfsinniger Beobachter und Kenner der politischen Szene ebenso wie des Alltags in der Bundeshauptstadt und möchte Politik jenseits von Ideologien wieder ins echte Leben holen.

In seinem neuen Buch Der Gerechte Zorn – Eine kritische Liebeserklärung an Berlin finden sich die meistdiskutierten Kolumnen der vergangenen Jahre, kombiniert mit der Betrachtung und Einordnung der politischen und alltäglichen Verhältnisse. Berlin und Deutschland haben sich in wenigen Jahren rasant verändert, die Unruhe ist groß und Gewißheiten der Vergangenheit lösen sich in Luft auf. Wo also geht die Reise hin? Schupelius wagt einen Blick in die Zukunft und sieht dabei nicht schwarz. Er gehört zu denen, die ihr Land lieben.

Gunnar Schupelius, 1963 in Berlin geboren, ist leidenschaftlicher Berliner. Die Wandlungen seiner Stadt erlebt er seit Jahrzehnten aktiv mit, zunächst in der Kommunalpolitik, später als Journalist. Der studierte Historiker leitete nach Stationen bei der Berliner Morgenpost und BILD Berlin zunächst das Berliner Radio Hundert,6. Bei WELT AM SONNTAG war er Leiter des Berliner Büros und Nachrichtenchef, bei HÖRZU Mitglied der Chefredaktion. Seit 2005 ist er Mitglied der Chefredaktion der B.Z. und kommentiert dort und in der BILD als Kolumnist täglich die Absurditäten Berlins.

