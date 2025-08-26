Henryk M. Broder / Reinhard Mohr: Good Morning Germanistan! Wird jetzt alles besser?

Mittwoch, 22. Oktober 2025, 19 Uhr (Einlaß ab 18.15 Uhr): Buchvorstellung

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse

Deutschland im Zeitgeistwandel – kommt jetzt der politische Umschwung? Nicht einmal drei Jahre Ampel-Republik haben genügt, um das Land in einen Zustand aus Wut und Verzweiflung, Resignation und Ratlosigkeit zu versetzen. Offensichtliche Inkompetenz kennzeichneten die Ampelregierung, was mit rekordverdächtig niedrigen Beliebtheitswerten quittiert wurde.

Nach der vorgezogenen Bundestagswahl ging eine neue Regierung aus CDU/CSU und SPD an die Arbeit, zu der die FDP, die die Ampel-Koalition letztlich zum Platzen gebracht hatte, nicht mehr gebraucht wurde. Aber was ist mit den Grünen, deren klimaneutral moralisierende Besserwisserei mit Hang zum Staatsdirigismus längst zur Bedrohung des Wirtschaftsstandorts Deutschland geworden ist? Wie entwickelt sich der so lange dominante rotgrün-woke Zeitgeist?

Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz hat einen echten „Politikwechsel“ bei Migration, Wirtschaft und Sozialstaat versprochen, muß aber zugleich nicht nur mit den notorischen Tücken einer Koalition ganz unterschiedlicher Parteien kämpfen, sondern auch mit den immer noch weit verbreiteten, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien virulenten Ressentiments gegen den „herzlosen“ Privatflieger mit „neoliberalem“ Finanzhintergrund. Entscheidend wird sein, ob absehbare Einschnitte bei den ausufernden, nicht mehr finanzierbaren Sozialleistungen, vom „Bürgergeld“ bis zur Rente, auf Verständnis in der Bevölkerung treffen.

In diese brisante Gemengelage bringen Henryk M. Broder und Reinhard Mohr, bewährte Beobachter der irren deutschen Zustände, ein wenig Ordnung und Orientierung. Ihr Buch Good Morning Germanistan! Wird jetzt alles besser? ist eine Bestandsaufnahme der Republik nach der Neuwahl, ein Kaleidoskop aus der Tiefe des Raumes unzähliger „Zeitenwenden“, ein Bericht zur Lage der Nation, in der sich der lange vorherrschende grüne Zeitgeist im Sinkflug befindet und neue liberalkonservative Perspektiven sich erst noch in der Realität beweisen müssen. Von rechts und links außen gibt es bereits genug Störfeuer. Anknüpfend an ihren Bestseller Durchs irre Germanistan – Notizen aus der Ampel-Republik betrachten, protokollieren und resümieren die beiden Autoren mit den Verhältnissen schmerzhaft abgerungenem Resthumor, Ironie und gebotener Schärfe, wie sich das Land im politischen Umbruch präsentiert. Ob kleine Begebenheiten oder große Auftritte, Parteitage, Talkshows, Straßenumfragen, Shitstorms, Feuilletondebatte oder Hinterzimmer-Treffen – nichts bleibt von den Autoren unbeobachtet.

Henryk M. Broder, Jahrgang 1946, geboren in Katowice/Polen, machte zuerst Führerschein und dann Abitur in Köln. Anschließend war er Autor für verschiedene Zeitungen (u. a. Frankfurter Rundschau, taz und Zeit), Zeitschriften und Magazine (u. a. Konkret, Pardon, Wiener). 15 Jahre schrieb er vor allem Kolumnen für den Spiegel und den Tagesspiegel, seit 2011 ist er für Die Welt, Welt am Sonntag und Welt Online tätig. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter die Bestseller Hurra, wir kapitulieren! (2006), Die letzten Tage Europas – Wie wir eine gute Idee versenken (2013) und Das ist ja irre! Mein deutsches Tagebuch (2015). Henryk M. Broder ist Mitbegründer und Autor des Autorenblogs Die Achse des Guten und lebt in Berlin-Charlottenburg.

Reinhard Mohr, Jahrgang 1955, studierte Soziologie mit Diplom-Abschluß an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Von 1979 bis 1982 war er dort AStA-Vorsitzender, später Redakteur der Sponti-Zeitschrift Pflasterstrand. Er arbeitete u.a. für die taz und die FAZ, war von 1996 bis 2004 Redakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, dann Autor des Stern. Daneben schrieb er Kabaretttexte sowie mehrere Bücher, darunter Zaungäste (1992), Das Deutschlandgefühl (2005), Meide Deinen Nächsten (2010) und Bin ich jetzt reaktionär? Bekenntnisse eines Altlinken (2013). Mohr lebt in Berlin-Prenzlauer Berg und schreibt als freier Journalist vor allem für Welt am Sonntag und NZZ.