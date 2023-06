Jörg Bernig: Eschenhaus (Roman)

Mittwoch, 27. September 2023, 19 Uhr: Buchvorstellung

Die europäischen Länder sind in Bewegung, Grenzen lösen sich auf und werden neu gezogen. In Jörg Bernigs Roman „Eschenhaus“ gilt dies für Großbritannien im wortwörtlichen Sinn. Die Britischen Inseln bewegen sich weiter hinaus aufs Meer und entfernen sich somit von Europa. Niemand kann für dieses Phänomen eine befriedigende Antwort finden.

Die Protagonistin des Romans, Anna, erbt während dieses Ereignisses ein Haus an der walisischen Küste. Ein Haus, das wie ein Klippennest hoch über dem Meer schwebt. Während Anna versucht herauszufinden, was es mit dem Erbe aus sich hat, verschafft sich auf dem Kontinent ein neuer Totalitarismus Zugriff auf das Denken und Handeln der Menschen. Zugleich entsteht eine neue Religion, die Enklaven in Europa bildet.

Individuelle, gesellschaftliche, geschichtliche, ja sogar geologische Gewißheiten geraten in Bernigs surrealistischer Parabel ins Fließen.

Jörg Bernig wurde 1964 in Wurzen geboren. Er ist Lyriker, Erzähler und Essayist. Auf das Studium an der Universität Leipzig folgte ein mehrjähriger Aufenthalt in Schottland und Wales, darauf die literaturwissenschaftliche Promotion an der FU Berlin. Ausgezeichnet wurde Bernig u. a. mit dem Eichendorff-Literaturpreis und dem Andreas-Gryphius-Ehrenpreis. Er lebt in Radebeul. Zuletzt veröffentlichte er „An der Allerweltsecke. Essays“ (2020), „Der Wehrläufer. Eine Geschichte aus Prag“ (2021) und zuletzt den Roman „Eschenhaus“ (2023).

