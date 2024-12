Josef Kraus: Im Rausch der Dekadenz – Der Westen am Scheideweg

Mittwoch, 12. März 2025, 19 Uhr: Buchvorstellung

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse

Sind die Tage des Westens gezählt, ist er in seiner Vitalität erschöpft? Dieser Frage geht Josef Kraus in seinem neuen Buch Im Rausch der Dekadenz – Der Westen am Scheideweg nach. Er stellt fest: Europa und Nordamerika werden massiv von außen bedroht – politisch, wirtschaftlich, demographisch. Die wohl größte Gefahr aber lauert im Inneren: Geburtenschwund, Bildungsmisere, Konsumismus, Milliardärssozialismus, Weltrettungs-Moralismus, Infantilismus, schwindende Verteidigungsbereitschaft, De-Industrialisierung. Der Westen scheint getrieben von einer schier suizidalen Sehnsucht nach dem eigenen Verschwinden aus der Geschichte.

Es ist ein „wokes“, anti-aufklärerisches Gebräu aus Ideologien bzw. Ersatzreligionen, das geradezu rauschhaft in eine dekadente Epoche hinzuführen droht. Werden die freiheitlichen Demokratien fortbestehen? Sicher nur durch die Besinnung auf die Werte und Prinzipen, die den Westen einst groß gemacht und die Welt bereichert haben. Notfalls auch, indem der Westen transatlantisch zu einer intellektuellen Festung wird. „Dekadenz ist das Ergebnis von Wohlstand ohne Weisheit, Freude ohne Dankbarkeit und Macht ohne Verantwortung.“

Josef Kraus, Jahrgang 1949, arbeitete als Gymnasiallehrer und Schulpsychologe und war von 1995 bis 2015 Oberstudiendirektor eines bayerischen Gymnasiums. Er ist seit 2009 Träger des Bundesverdienstkreuzes, 2018 wurde ihm der Deutsche Sprachpreis verliehen. Bis 2017 war er dreißig Jahre lang ehrenamtlicher Präsident des Deutschen Lehrerverbandes mit seinen rund 160 000 Mitgliedern. Von 1991 bis 2013 gehörte er dem Beirat für Fragen der Inneren Führung des Bundesministers der Verteidigung an. Kraus ist vielfältig publizistisch aktiv, mehrfach wöchentlich schreibt er vielbeachtete politische Kolumnen. Sein Buch „Helikopter-Eltern“ und die Streitschrift „Wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt“ sind Bestseller. Zuletzt erschien „Der deutsche Untertan“.