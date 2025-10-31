Kai Hammermeister: Die Bergung – Zurüstungen für eine konservative Ästhetik

Mittwoch, 28. Januar 2026, 19 Uhr (Einlaß ab 18.15 Uhr): Buchvorstellung

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse

Die Kunst ist ein Vorstoß ins Offene, ein Trupp von Spähern und Landvermessern. Sie sichert das Gelände, auf dem das Politische erst Fuß fassen kann. Kunst bereitet politisches Handeln vor. Der Staat, den wir errichten wollen, muss jedoch zunächst ästhetisch geborgen werden. In der Geborgenheit wächst die Liebe zu ihm.

In neun Scholien und gleichsam aus dem Verborgenen erkundet Kai Hammermeister in diesem Brevier die Glutherde für ein neues ästhetisches Feuer. Eine philosophische Reise in den ästhetischen Urgrund der staatsgründenden Tat. Dorthin, wo die Kunst das Bedrohte birgt. Dorthin, wo das Gefährdete sich strategisch für den Gegenschlag sammelt. Am 28. Januar 2026 wird er sein neues Buch Die Bergung – Zurüstungen für eine konservative Ästhetik vorstellen.