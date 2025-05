Karlheinz Weißmann: Rechts oder links – Von der Notwendigkeit politischer Unterscheidung

Freitag, 13. Juni 2025, 19 Uhr (Einlaß ab 18.15 Uhr): Buchvorstellung

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse

Der Rechts-Links-Gegensatz wurde schon oft totgesagt. Und wie alle Totgesagten hat er ein zähes Leben. Das ist nach Meinung von Karlheinz Weißmann einerseits auf bestimmte anthropologische Konstanten, andererseits auf die historischen Bedingungen zurückzuführen, unter denen sich der Rechts-Links-Gegensatz zuerst in Europa und dann in den von Europa stärker beeinflußten Gebieten entwickelt hat. Deshalb dient er bis heute der Orientierung zur Bestimmung der eigenen wie der fremden Position im Bereich des Politischen. Und deshalb können sich in der Regel alle irgendwie als „Rechte“ oder „Linke“ verorten, weil sie einen Denkstil teilen und deshalb wichtige Fragen – nach dem Wesen des Menschen, der Gemeinschaft, der Geschichte und der Natur vor allem – in einer bestimmten Weise beantworten und für ihre Weltanschauung entsprechende Folgerungen ziehen.

Der Historiker Karlheinz Weißmann gilt als einer der klügsten Köpfe des deutschen Konservatismus. Er hat über zwei Dutzend Bücher und unzählige Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht. Geboren 1959 in Northeim, hat Weißmann Evangelische Theologie und Geschichte studiert und wurde 1989 mit einer Dissertation zur politischen Symbolik der deutschen Rechten promoviert. Fast 40 Jahre lang war er im niedersächsischen Schuldienst tätig. Das Magazin CATO erscheint unter seiner ständigen Mitarbeit.