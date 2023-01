Ludger K.: SENSE! – Der Jahresrückblick 2022

Dienstag, 31. Januar 2023, 19 Uhr: Kabarett

Eintritt 20 Euro pro Person (ermäßigt 15 Euro) an der Abendkasse.

Es wird mächtig sarkastisch. Fast 10 Jahre ist es her, daß Kabarettist Ludger K. bekannte: „Hilfe, ich werd’ KONSERVATIV!“. Jetzt kehrt er mit einem unartigen Jahresrückblick in die Bibliothek des Konservatismus zurück: „Klima-Kleber“, Annalena Baerbock in Neu Delhi und Binden in Katar sind Teil seines Rückblicks. Ludger K. ist dafür berüchtigt, den höchsten moralischen Instanzen in Deutschland mit beißendem Spott zu begegnen. Dieser Rolle wird er mit seinem Jahresrückblick gerecht. Im Anschluß daran, im zweiten Teil des Abends, präsentiert er einen Ausschnitt aus seinem neuen Programm „ORWELL war ein OPTIMIST“.

Ludger Kusenberg alias Ludger K., Jahrgang 1972, tourt als Kabarettist durch Deutschland und die Schweiz. Den studierten Wirtschaftshistoriker hat die Bühne allerdings mehr gereizt, so wurde er Moderator im Varieté und wechselte später zum Stand-up-Kabarett. Eloquent bevorzugt er Aufreger-Themen und nennt sich selbst den „konservativsten Kabarettisten Deutschlands“. Seit seinem Programm „Hilfe, ich werd’ KONSERVATIV!“ wird er entweder über den grünen Klee gelobt oder komplett verrissen, je nach Gemüt der anwesenden Pressevertretung. Ludger hat einige Preise gewonnen, die Süddeutsche widmete ihm 2015 eine ganze Seite, sein Programm gab’s schon mal in voller Länge auf 3Sat.

