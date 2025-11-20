Marco Gallina: Von Guareschi bis Meloni – Die italienische Rechte seit 1945

Mittwoch, 11. Februar 2026, 19 Uhr (Einlaß ab 18.15 Uhr): Vortrag mit Diskussion

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse

Italien wird von einer Koalition rechter Parteien mit der Ministerpräsidentin Georgia Meloni an der Spitze regiert. Die Christdemokraten spielen keine Rolle mehr. Wie ist es dazu gekommen? Der Journalist Marco Gallina zeichnet die Entwicklung der italienischen Rechten seit 1945 nach, wobei er zeigt, wie sich die italienische Rechte von den Christdemokraten abgegrenzt hat. In seinem Überblick geht er auf die Forza Italia von Silvio Berlusconi (1936–2023) und die Lega, geführt von Matteo Salvini, ein. Ebenso stellt er dar, wie es zur Umbenennung des MSI zu Fratelli d’Italia kam, die Meloni dann zur führenden Kraft in der gegenwärtig regierenden Koalition gemacht hat.

Besonderheiten, die den Aufstieg einer italienischen Rechten ermöglichten, wies auch die Entwicklung in der unmittelbaren Nachkriegszeit auf. Dabei geht Gallina als prominentes Beispiel auf Giovannino Guareschi (1908–1968) ein, dessen Geschichten um Don Camillo und Pepone heute noch bekannt sind, doch der weit darüber hinaus in seiner Zeit als Journalist einer der bedeutenden Stimmen in der politischen Debatte im Land war.

Marco Fausto Gallina, 1986 in Italien geboren, im Rheinland aufgewachsen, studierte in Verona und Bonn Geschichts- und Politikwissenschaften mit Schwerpunkten auf Internationale Beziehungen, Diplomatiegeschichte und europäischer Geschichte. Zunächst war er Mitarbeiter im Deutschen Bundestag, dann arbeitete er bis vor Kurzem für Tichys Einblick. Zahlreiche Artikel für Magazine und Zeitungen. Im März 2026 erscheint seine Biograpie über Giovannino Guareschi.