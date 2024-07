Mark Feldon / Kolja Zydatiss: Interregnum – Was kommt nach der liberalen Demokratie?

Mittwoch, 23. Oktober 2024, 19 Uhr: Buchvorstellung

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse.

Das liberale Zeitalter ist offenbar am Ende. Wir leben im Interregnum, der Zeit zwischen zwei politischen Ordnungen. Der Optimismus, der auf den Zusammenbruch der kommunistischen Regime folgte, ist längst einem bedrückenden Gefühl des Niedergangs gewichen. Moralismus, ideologische Frontenbildung und ein aktivistischer Staat treten an die Stelle klassisch-liberaler Werte.

Was folgt auf das Interregnum? Droht uns eine hyperliberale Postdemokratie, in der die Freiheit des einzelnen neuartigen Staatszielen wie Klimagerechtigkeit, Zwangsvielfalt oder Transhumanismus untergeordnet wird? Wir wissen es nicht, aber die Entwicklungen in Deutschland lassen wenig Gutes ahnen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung als Basis unseres Staatswesens.

Dieses Buch ist nicht nur eine schonungslose Bestandsaufnahme der westlichen Gesellschaft, sondern auch ein Plädoyer für Pluralismus, Freiheit und Mündigkeit als Kernpunkte der liberalen Demokratie.

Mark Feldon studierte Geographie an der Freien Universität Berlin. Neben seiner Arbeit in zivilgesellschaftlichen und sozialen Bereichen ist er auch als Lektor, Autor und Übersetzer tätig.

Kolja Zydatiss, geboren 1989 in Berlin, studierte Psychologie, Neurowissenschaft und Statistik. Er arbeitet seit 2016 als Redakteur, Projektmanager und SocialMedia Manager sowie als freier Autor. 2021 erschien seine vielbeachtete Streitschrift »CancelCulture: Demokratie in Gefahr«.

