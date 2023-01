Martin Burckhardt: Transhumanismus – Eine Fußnote zur Psychologie der Maschine

Mittwoch, 22. März 2023, 19 Uhr: Vortrag mit Diskussion

Wenn man die Herausforderungen des digitalen Zeitalters als „Fluch“ oder „Segen“ beschreibt, gerät man leicht in religiöse Kategorien. Von daher verwundert es nicht, daß sich der Transhumanismus zu Erlösungshoffnungen versteigt, während die ängstlicheren Zeitgenossen ihr Heil in der Apokalypse suchen. Die Sache selbst wird dadurch jedoch nicht klarer. Es bleibt rätselhaft, was die Künstliche Intelligenz (KI) vom Maschinellen Lernen unterscheidet oder wie jener merkwürdige Geisteskontinent aussieht, der den digital natives eine Heimat bieten soll. In gewisser Hinsicht scheint die Verwirrung zum Programm der Technisierung zu gehören. Dadurch ist die Welt in eine Phase des Übergangs eingetreten, die Antonio Gramsci das „Interregnum“ genannt hat: Das Alte stirbt und das Neue wird nicht geboren. Die Gründe dieser Unübersichtlichkeit zu erklären, ist das Ziel des Vortrags von Martin Burckhardt, der in mehreren Büchern und in einer langen theoretischen Suchbewegung die Genealogie und die Psychologie der Maschine analysiert hat.

Martin Burckhardt wurde 1957 in Fulda geboren. Nach dem Studium der Geschichte, der Theaterwissenschaft und der Germanistik in Köln begann er mit schriftstellerischen Tätigkeiten für den Hörfunk. Im Zusammenhang mit der Diskussion um sein erstes Buch Metamorphosen von Raum und Zeit (1994) kam es zu verstärkter Lehrtätigkeit, zunächst an der Humboldt-Universität, dann an der FU Berlin. 2014 erschien das Buch Digitale Renaissance. Manifest für eine neue Welt, 2017 folgte Die Philosophie der Maschine und 2018 Eine kurze Geschichte der Digitalisierung. Seit gut drei Jahren arbeitet er an einer mehrbändigen Psychologie der Maschine, in der er der Frage nachgeht, wie die Maschine den psychischen Apparat des jeweiligen Zeitalters formatiert. Im Mai 2023 erscheint der erste Band Über dem Luftmeer. Vom Unbehagen in der Moderne. In seinem just erschienen Substack-Blog Ex nihilo versucht er, sich mit interessanten Zeitgenossen über den Stand der Dinge auszutauschen.

