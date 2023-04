Martin Wagener: Eingeschränktes Sichtfeld – Deutschland und die treibenden Kräfte der Weltpolitik

Mittwoch, 31. Mai 2023, 19 Uhr: Vortrag mit Diskussion

Staaten können international nur dann bestehen, wenn sie die treibenden Kräfte der Weltpolitik richtig einschätzen. Solche Bewertungen sind die Voraussetzung dafür, den Anforderungen der Staatsräson gerecht zu werden. Wer sich dagegen primär von den eigenen Werten leiten läßt, der wird dort an Grenzen stoßen, wo andere Staaten nationale Interessen verfolgen. Gemäß der Theorie des Realismus ist auch Deutschland den Wirkkräften der internationalen Anarchie, also den Prozessen der Macht- und Gegenmachtbildung, ausgesetzt. Versucht es, sich dem zu entziehen, ist aus der Sicht von Theoretikern wie Kenneth N. Waltz und John J. Mearsheimer mit einer „Bestrafung“ zu rechnen.

Martin Wagener wird in seinem Vortrag darlegen, was das konkret bedeutet. Im Mittelpunkt seiner Ausführungen steht die Frage, wie sich die desperate Lage der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik erklären läßt. Die Streitkräfte sind nur noch begrenzt einsatzbereit. Auslandseinsätze wie jene in Afghanistan und Mali waren kostenintensiv, aber ohne nachhaltige Wirkung. In Osteuropa ist die Bundesregierung vom Angriffskrieg Rußlands überrascht worden. Gegenüber China ist viel zu lange auf den Ansatz „Wandel durch Handel“ gesetzt worden. Auf die Folgen des globalen Bevölkerungswachstums wird vor allem emotional reagiert. Für Vertreter des Realismus sind die Ergebnisse dieser Politik keine Überraschung. Die desperate Lage wird im Zeichen einer „feministischen Außenpolitik“ anhalten, solange die treibenden Kräfte der Weltpolitik nicht verstanden werden.

Martin Wagener wurde 1970 in Lüneburg geboren. Er studierte in Göttingen und war von 2001 bis 2012 in Trier tätig – zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter, später als Juniorprofessor. Seit 2012 ist er Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Internationale Politik und Sicherheitspolitik am Fachbereich Nachrichtendienste der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Berlin. Zu seinen Publikationen zählen u. a. „Hegemonialer Wandel in Südostasien? Der machtpolitische Aufstieg Chinas als sicherheitsstrategische Herausforderung der USA“ (2009), „Deutschlands unsichere Grenze. Plädoyer für einen neuen Schutzwall“ (2018) und „Kulturkampf um das Volk. Der Verfassungsschutz und die nationale Identität der Deutschen“ (2021). Seit 2022 ist er auf Kontrafunk für das Format „Realistisch gedacht. Das alternative Auslandsjournal“ zuständig.

