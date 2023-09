Peter Seidel: Zeitenwende – aber wohin? Anmerkungen zur deutschen Außenpolitik

Mittwoch, 8. November 2023, 19 Uhr: Buchvorstellung

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse

Wenige Tage nach dem Einmarsch Rußlands in die Ukraine am 24. Februar 2022 verkündete Bundeskanzler Scholz die deutsche „Zeitenwende“ in der Außen- und Sicherheitspolitik sowie die Wiederbewaffnung der Bundeswehr. Ein Jahr später trat die dafür zuständige Verteidigungsministerin gescheitert zurück, und das Kanzleramt kassierte den Strategieentwurf der Außenministerin für eine neue Außen- und Sicherheitspolitik als bloße „Ideensammlung“. Nichts von „Zeitenwende“. Hauptgrund: Die politische Kultur der Bundesrepublik ist keine strategische Kultur. Wissenschaftler sprechen deshalb auch von „außenpolitischem Autismus“, der Unfähigkeit, sich auf Änderungen des internationalen Umfelds rechtzeitig einzustellen. Dies gilt besonders seit der Krim-Annexion Rußlands 2014. Peter Seidel hat die Entwicklung seither mit eigenen Analysen und Kommentaren begleitet. Seine hier vorliegende Essaysammlung zu ausgewählten Politikfeldern nennt die Probleme beim Namen und zeigt Lösungsansätze auf. Denn ohne eine Aufarbeitung dieser Erfahrungen wird eine deutsche „Zeitenwende“ auch weiterhin scheitern.

Dr. Peter Seidel, Jahrgang 1956, studierte Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und Geschichte in Bonn und Göttingen. Er war Referent für Sicherheits-und Europapolitik in der CDU-Bundesgeschäftsstelle, Politischer Referent im Büro für Auswärtige Beziehungen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Referatsleiter Europapolitik im Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten in Mecklenburg-Vorpommern, Geschäftsführer beim Wirtschaftsrat der CDU e.V. und Berater des World Economic Forum. Als freier Journalist ist er für verschiedene deutsche und Schweizer Zeitungen tätig.

