Rolf Stolz: Notwende Deutschland – Zur Rettung des Landes vor seinen Feinden und vor sich selbst

Mittwoch, 25. März 2026, 19 Uhr (Einlaß ab 18.15 Uhr): Buchvorstellung

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse

Deutschland steht am Abgrund – politisch, kulturell, moralisch. Rolf Stolz analysiert in seinem neuen Buch Notwende Deutschland – Zur Rettung des Landes vor seinen Feinden und vor sich selbst die tiefgreifende Krise der Nation mit der scharfen Feder eines streitbaren Denkers. Zwischen demographischem Niedergang, ideologischer Gleichschaltung, Identitätsverlust und medialem Meinungsmonopol fordert er nicht weniger als eine radikale Umkehr. Der Autor – selbst Segler – verwendet dafür den Begriff „Notwende“, womit er ein kühnes Manöver meint, um die Havarie eines Segelbootes in gefährlicher Lage zu verhindern.

In elf Kapiteln seziert Stolz die Entwicklungen, die Deutschland in ein „Wohlstandsmuseum“ verwandeln, stellt unbequeme Fragen zu Migration, Werteverfall und Demokratieverständnis. Er fordert eine offene Debatte über nationale Selbstbehauptung, Souveränität und kulturelle Identität. Dabei spart er nicht mit Kritik an den politischen Eliten, der Rolle der Medien und der Selbstlähmung großer Teile der Gesellschaft.

Ein leidenschaftliches, provozierendes und hochaktuelles Buch – für alle, die sich nicht mit dem „Weiter so“ abfinden wollen und nach echten, demokratischen Alternativen suchen.