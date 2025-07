Sebastian Ostritsch: Ethik der Migration – Vom moralischen Recht auf Begrenzung der Zuwanderung

Mittwoch, 24. September 2025, 19 Uhr (Einlaß ab 18.15 Uhr): Vortrag mit Diskussion

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse

Daß es in Europa und besonders in Deutschland eine Migrationskrise gibt, ist nicht zu leugnen und wird inzwischen sogar von linken Parteien anerkannt. Exemplarisch zeigte sich dies an der vollmundigen Aussage von Olaf Scholz gegenüber dem „Spiegel“ im Oktober 2023: „Wir müssen endlich im großen Stil abschieben.“ Trotz solcher Verlautbarungen gehen die politischen Vorschläge zur Lösung der Migrationskrise weit auseinander. Wirklich geschehen ist bisher nur wenig.

Ein Problem kann nur gelöst werden, wenn es auch zuvor richtig analysiert und verstanden worden ist. Daß jedoch bereits auf der begrifflichen Ebene in der Migrationsdebatte keine Klarheit besteht, zeigt etwa die Vermengung unterschiedlicher Begriffe wie „Asylbewerber“, „Flüchtling“, „Migrant“ und „Schutzsuchender“ – eine Verwirrung, die nicht zuletzt die korrekte juristische Einschätzung erschwert. Die allgemeinste Ebene, auf der sich die Migrationsfrage betrachten läßt, ist aber weder politisch noch juristisch, sondern ethisch. Jede politische Maßnahme und jede positive Gesetzgebung läßt sich auf höherer, ethischer Ebene hinterfragen: Ist diese Maßnahme, ist dieses Gesetz auch wirklich gut und gerecht?

In diesem Zusammenhang werden ethische Betrachtungen politischer Fragen oft als unangebrachtes Moralisieren abgelehnt. Der Verweis auf universelle moralische Rechte scheint die Misere in Sachen Migration mit verursacht zu haben. Allzu oft wirkt deshalb der moralische Diskurs eher wie eine linke Waffe im Kampf um die politische Deutungshoheit.

Doch wer sich dem moralischen Diskurs verweigert, tut sich keinen Gefallen. Ethische Überlegungen haben in Wirklichkeit nichts mit sachfremdem Moralisieren zu tun, sondern zielen vielmehr auf die objektive Wahrheit über das, was zu tun richtig ist. Wie in diesem Vortrag gezeigt werden soll, gibt es gerade in der Migrationsfrage moralische Gründe für eine konservative Politik.