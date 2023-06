Silvio Vietta: Europas Literatur – Entstehung. Strukturen. Eine Einführung

Mittwoch, 30. August 2023, 19 Uhr: Buchvorstellung

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse.

Europas Literatur: Wann und unter welchen Bedingungen entstand sie? Was sind ihre spezifischen Merkmale? Um diese Frage adäquat zu beantworten, muß zunächst die antike Revolution der Rationalität, die Erfindung von Philosophie und Wissenschaft, in den Blick genommen werden, so eine der Hauptthesen des emeritierten Hildesheimer Literaturwissenschaftlers Silvio Vietta. Damit beginne in Europa nämlich ein postmythisches Zeitalter, das weitreichende Konsequenzen mit sich bringe und auch die Literatur fundamental verändert habe. Silvio Vietta zeigt auf, wie die Gattungen Drama, Roman, Lyrik, wie auch die Poetik Europas auf diese Situation reagieren und gerade jenen Bereich des menschlichen Bewußtseins literarisch erforschen, welche die Rationalität von sich ausgeschlossen hat: Sinnlichkeit, Emotionen, Fantasie.

Silvio Vietta wurde 1941 geboren und ist emeritierter Professor für Literatur- und Kulturgeschichte an der Universität Hildesheim. Seine Forschungen konzentrieren sich auf deutsche Literatur, Philosophie und Europäische Kulturgeschichte. Hauptforschungsfelder in der Literatur sind der Expressionismus, die Frühromantik und die Moderne. Mit Hans-Georg Gadamer führte er 2001 das letzte publizierte Gespräch. Im Jahr 2006/07 erhielt er den Nietzsche-Preis des Landes Sachsen-Anhalt. Zuletzt erschienen Novalis. Dichter einer neuen Zeit (2021), Macht. Eine kleine Kultur- und Universalgeschichte der Menschheit von den Anfängen bis heute (2021) und zuletzt Europas Literatur. Entstehung. Strukturen. Eine Einführung (2022).