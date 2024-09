Thilo Sarrazin: Deutschland auf der schiefen Bahn – Wohin steuert unser Land?

Deutschland, immer noch ein starkes Land in der Mitte Europas, befindet sich seit Jahren in einem relativen Niedergang: Die Geburtenarmut hält an, die Bildungsleistung sinkt, in der Forschung fällt Deutschland zurück, die Wachstumskräfte erlahmen, der Wohlstand steigt nicht mehr, die Infrastruktur verkommt. Millionen kulturfremder Einwanderer strömen in die sozialen Sicherungssysteme. Die Explosion der Sozialausgaben überwuchert die öffentlichen Haushalte. Die Bundeswehr ist blank und nicht fähig zur Landesverteidigung. Die Bürokratie nimmt immer mehr zu. Das Steuersystem ist leistungsfeindlich. Eine utopische Klimawende gefährdet die Grundlagen des Wohlstands.

In seinem neuen Buch zeigt Sarrazin, wie alle diese Faktoren zusammenhängen. Er entwirrt das komplexe Gewebe, beschreibt, was sich nicht mehr ändern läßt, und zeigt auf, welchen Weg eine zukunftsgerichtete Politik gehen müßte.

Thilo Sarrazin war von 1973 bis zum Parteiausschluß 2020 Mitglied der SPD. Der Volkswirt sanierte von 2002 bis 2009 als Finanzsenator den Berliner Landeshaushalt. Anschließend saß er eineinhalb Jahre im Vorstand der Deutschen Bundesbank. Mit Deutschland schafft sich ab – Wie wir unser Land aufs Spiel setzen (2010) schrieb er einen Millionen-Bestseller, der eine große gesellschaftliche Debatte auslöste. Weitere erfolgreiche Bücher folgten, darunter Feindliche Übernahme – Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht (2018) (Video hier), Die Vernunft und ihre Feinde – Irrtümer und Illusionen ideologischen Denkens (2022) (Video hier) sowie zuletzt Deutschland auf der schiefen Bahn. Wohin steuert unser Land? (2024).

