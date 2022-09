Thilo Sarrazin : Die Vernunft und ihre Feinde – Irrtümer und Illusionen ideologischen Denkens

Mittwoch, 26. Oktober 2022, 19 Uhr: Buchvorstellung

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse.

Wo Logik und Empirie durch „alternative Fakten“ ersetzt werden, weitet sich der Raum für ideologisch geprägtes Denken und es sinkt die Toleranz. Thilo Sarrazin beobachtet diese Tendenz in den letzten Jahren auf allen Seiten des politischen Spektrums und in vielen Medien. Sie passt nicht zum Geist der abendländischen Aufklärung und sie kann die Grundlagen unserer demokratischen und liberalen Gesellschaftsordnung infrage stellen, so seine These. Sarrazin erläutert die Gefahren ideologischen Denkens für unsere Gesellschaft und unsere politische Kultur und beschreibt typische Irrwege. Ideologien wirken verlockend durch die trügerische Klarheit ihrer Rezepte und die Schlichtheit, mit der sie Gut und Böse trennen. Doch so stolpert die Menschheit in immer neue Irrtümer.

Thilo Sarrazin, geboren 1945 in Gera, studierte Volkswirtschaftslehre in Bonn und promovierte dort 1973. Als Fachökonom und Politiker (SPD) war er verantwortlich für Konzeption und Durchführung der deutschen Währungsunion, beaufsichtigte die Treuhand und saß im Vorstand der Deutschen Bahn Netz AG. Von 2002 bis 2009 war er Finanzsenator in Berlin, anschließend eineinhalb Jahre Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank. Mit Deutschland schafft sich ab – Wie wir unser Land aufs Spiel setzen (2010) schrieb er einen Millionen-Bestseller, der eine große gesellschaftliche Debatte auslöste. Weitere Publikationen, die ebenfalls Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste erreichen sind Der neue Tugendterror – Über die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland (2014) und Feindliche Übernahme – Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht (2018). Jüngst erschienen ist Die Vernunft und ihre Feinde – Irrtümer und Illusionen ideologischen Denkens.

Anmeldungen richten Sie bitte an: