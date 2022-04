Thomas Fasbender: Wladimir W. Putin – Eine politische Biographie

Die erste Putin-Biographie eines deutschen Autors seit mehr als zwei Jahrzehnten – weder pro noch contra, weder Anklage noch Verteidigung. Statt dessen verfaßte der Unternehmer und Journalist Thomas Fasbender eine klassische Biographie, die das Leben und die Gedankenwelt Putins darstellt.

Der Großvater: Lenins Leibkoch in den Jahren nach der Revolution. Die Eltern: einfache Leute im zerschossenen Leningrad der Nachkriegszeit. Der Sohn: ein KGB-Offizier, den der Weltgeist aus obskurer DDR-Provinz ins höchste Staatsamt spült. Zahllos sind die Narrative und Deutungen, die sein Wirken begleiten. Aber haben sie das Rätsel gelöst? Wer ist der Mann, der Rußland auf einen eigenen Weg gebracht hat? Der dem Selbstverständnis der Westeuropäer in die Parade fährt? Thomas Fasbender ist kein Verehrer und kein Verächter, er blendet nichts aus, nicht die Vorwürfe, nicht die Anschuldigungen, nicht die fundamentale Kritik. So wird die Biographie zum Spiegel des epochalen Konflikts, der mit Putins politischem Werdegang in eins fällt, und zum Porträt Rußlands im Aufgang einer neuen Zeit.

Thomas Fasbender, Unternehmer und Journalist, Jahrgang 1957, lebte 25 Jahre in Moskau. Er moderierte im Studio Berlin des russischen Senders Russia Today die Talkshow „Fasbender im Gespräch“. Im Manuscriptum-Verlag sind seine Bücher „Freiheit statt Demokratie. Rußlands Weg und die Illusionen des Westens“ (2014) und „Wladimir W. Putin – Eine politische Biographie“ (2021) erschienen.

Anmeldungen richten Sie bitte an: