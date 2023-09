Ulrich Fröschle: „On the dark side of the moon” – Geopolitik in der Gegenwartskultur

Mittwoch, 22. November 2023, 19 Uhr: Vortrag mit Diskussion

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse

„Geopolitik“ ist ein im 20. Jahrhundert umstrittener Begriff, der dennoch international relevant und auch in Deutschland präsent blieb – hierzulande freilich historisch „belastet“ und daher ungern gesehen. Jenseits der Fachdiskurse ist in den letzten 25 Jahren indes eine Wiederkehr der Geopolitik in Literatur, Film und Spiel zu konstatieren, die gewiß auch der Lageentwicklung seit dem ominösen 11. September 2001 in den USA geschuldet ist.

Der Vortrag geht dieser Konjunktur und ihrer Bedeutung nach: Einem knappen Überblick folgt die Analyse ausgewählter Romane und Filme, um herauszuarbeiten, auf welche Weise und wozu sie Geopolitik bzw. geopolitische Denkfiguren verhandeln. Nicht zuletzt soll die Bedeutung solcher Formen der Reflexion geopolitischer Zusammenhänge für eine Erkenntnis der gegenwärtigen Lageentwicklungen diskutiert werden.

Dr. phil. habil. Ulrich Fröschle, geb. 1963, lehrt als außerplanmäßiger Professor für Neuere deutsche Literatur und Kulturgeschichte an der TU Dresden. Jüngste Publikationen: Strategische Phantasie. Science-Fiction und militärische Planspiele. In: Mackasare, Manuel (Hg.): Zukunftswissen? Potentiale prospektiver Erkenntnis am Beispiel der Energiewirtschaft. Heidelberg, Berlin: Metzler 2023, S. 271-290; Heimat und Heimatlosigkeit. In: Jörg Bernig (Hg.): Langsame Ankunft. Sechs Essays und ein Gespräch zur Beheimatung. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2023 [in Vorbereitung]

Anmeldungen richten Sie bitte an: