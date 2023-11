Ulrich Vosgerau: Der Konservativismus der Zukunft – Deutschland in der permanenten Revolution

Mittwoch, 28. Februar 2024, 19 Uhr: Vortrag mit Diskussion

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse

Gewiß ist der Konservativismus entgegen der klassischen These Karl Mannheims mehr und anderes als nur der nachgereichte Widerstand gegen die Französische Revolution. Aber was bedeutet der Begriff in der Sache? Ist die Links-rechts-Unterscheidung heute noch politisch relevant? Hat Panajotis Kondylis recht, wenn er den Konservativismus der vormodernen Eliten radikal historisiert, oder ist er als Haltung, wenn auch nicht als politische Theorie von Aristoteles bis Niklas Luhmann, aktueller denn je?

Deutschland erlebt seit Jahrzehnten eine in mehreren Wellen voranschreitende permanente Revolution, die weder durch den Regierungswechsel von 1982 noch durch die Wiedervereinigung, nach der sich ein Zeitfenster für eine Rückkehr zu Vernunft und nationalstaatlicher Normalität zu öffnen schien, aufgehalten werden konnte. Aber nun scheint diese Revolution selbst in eine Krise geraten zu sein.

Der Konservativismus der Zukunft könnte den revolutionären Prozessen endlich in die Speichen greifen und die überzeitlichen Fundamente wieder zur Geltung zu bringen, ohne deren Beachtung eine Gesellschaft nicht überleben kann.

Ulrich Vosgerau, Studium der Rechtswissenschaft an den Universitäten Passau und Freiburg i. Br., Rechtsreferendariat beim Kammergericht Berlin und bei der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Promotion 2006, Habilitation 2012. 2007 bis 2015 Akademischer Rat an der Universität zu Köln. Er lehrte Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht an den Universitäten München, Hannover, Passau, Halle-Wittenberg und Köln, außerdem hielt er Gastvorlesungen an der Universität Danzig. Zahlreiche Fachveröffentlichungen. Seit 2004 Rechtsanwalt in Berlin.

