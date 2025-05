Wolfgang Herles: Von der Bonner zur Berliner Republik – Erinnerungen eines Skeptikers

Mittwoch, 16. Juli 2025, 19 Uhr (Einlaß ab 18.15 Uhr): Vortrag mit Diskussion

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse

Wolfgang Herles‘ Lebensprojekt ist die Anatomie der Macht. Was macht sie mit den Mächtigen – und was macht sie mit ihm selbst, dem streitbaren Skeptiker? Herles, „ZDF-Legende“ (Bild) und „unabhängiger als die meisten deutschen Fernsehjournalisten“ (Financial Times), beschreibt in diesem Vortrag Werden und Wandel der Republik entlang seines eigenen Lebens.