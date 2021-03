Ab 6. April 2021: Die BdK wird Ausleihbibliothek!

Ab Dienstag, den 6. April 2021, leiht die Bibliothek des Konservatismus angemeldeten Nutzern Bücher nach Hause aus. Damit hat die BdK die Umstellung von einer reinen Präsenz- zur Ausleihbibliothek erfolgreich abgeschlossen.

Sie möchten Titel ausleihen? Dann melden Sie sich bitte zu den bekannten Öffnungszeiten an unserem Empfangstresen und bringen Sie Ihren Personalausweis, die künftig jährliche Nutzergebühr von 10 Euro sowie, falls bereits vorhanden, Ihre Nutzerkarte mit. Wir bitten um Verständnis, daß wir andernfalls keine Bücher ausleihen können.

Über unseren Onlinekatalog haben Sie die Möglichkeit, bereits vorab diejenigen Bücher auszuwählen, die Sie ausleihen möchten. Sollten Sie noch keine Nutzerkarte besitzen, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns Ihre Auswahl vorab per E-Mail mitteilen würden. Dann können wir Ihnen die Bücher schon einmal bereitlegen. Ihre Nutzerkarte wird Ihnen bei der Abholung ausgestellt.

Wenn Sie bereits Inhaber einer Nutzerkarte sind, können Sie Bücher auch online bestellen. Suchen Sie sich dazu aus unserem Onlinekatalog ein Buch heraus, das Sie ausleihen möchten. Bitte klicken Sie dann auf den Link „Bestellen“, mit dem Sie die Bestellmaske öffnen. Tragen Sie nun unter „Nummer“ Ihre Nutzernummer ein. Sie finden sie auf Ihrer Nutzerkarte. Erstes Zugangs­paßwort ist Ihr Geburtsdatum in der Form TTMMJJ. (Wenn Sie also am 5. November 1999 geboren sind, lautet es 051199.) Nachdem Sie auf „Absenden“ geklickt haben, sehen Sie eine Bestätigung für Ihr bestelltes Buch. Bitte verfahren Sie so für jedes gewünschte Buch.

Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie uns gern an (unter 030-315 17 37 0) oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

Da der Lesesaal coronabedingt bis einschließlich 23. April 2021 geschlossen bleibt, werden Ihnen die Bücher am Empfangstresen ausgehändigt. Bitte haben Sie Verständnis, daß die Ausleihe von Büchern nur persönlich vor Ort erfolgen kann und wir keine Bücher per Post versenden.

Mit der Aufnahme des Leihbetriebes passen wir unsere Benutzungs- und Gebüh­renordnung entsprechend an. Sie sind am Empfang der Bibliothek einsehbar.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!