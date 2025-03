Der Kollektivismus, nicht die Rechte war 1945 widerlegt (Video & Podcast)

Karlheinz Weißmann stellt sein neues Buch über die politische Rechte der Nachkriegszeit vor

Der Historiker Karlheinz Weißmann stellte am 26. Februar 2025 sein neues Buch Zwischen Reich und Republik – Geschichte der Deutschen Nachkriegsrechten vor. Nach der Hitler-Diktatur und der Niederlage im Zweiten Weltkrieg habe sich die politische Rechte in Deutschland keinesfalls als historisch widerlegt betrachtet. Im Gegenteil habe sie die politische Katastrophe als Niederlage des Kollektivismus verstanden. Ebenso sei die Sicht der Deutschen auf Hitler von unverstellter Nüchternheit gekennzeichnet gewesen. Weißmann führt den Historiker und Publizisten Sebastian Haffner als Beleg an, der gesagt habe, die Deutschen hätten sich von ihrem Führer verraten gefühlt.

Die Nation sei in der Nachkriegszeit nach wie vor der entscheidende Bezugspunkt der Politik und rechte Gruppierungen tonangebend gewesen. Die Gedanken des Kulturkritikers Oswald Spengler seien nicht abgetan gewesen. Daß in den fünfziger Jahren strenge Jugendschutzvorschriften und Gesetze gegen „Schmutz und Schund“ in den Medien erlassen wurden, zeige, daß damals nach wie vor konservative Moralvorstellungen vorherrschend gewesen seien.

Weißmann hat durch seine Arbeit vier Grundauffassungen ermittelt, die rechte Weltanschauungen in dieser Zeit auszeichneten: Rechte verträten ein „skeptisches Menschenbild“, sie trauten dem Menschen Böses zu. Ferner hätten sie ein agonales Verständnis von Geschichte, womit gemeint sei, daß es keinen moralischen Fortschritt der Menschheit gebe. Des weiteren sähen Rechte die Notwendigkeit von Regeln, verträten also einen Vorrang des Ordnungsprinzips, da die Dinge sich nicht von selbst regelten. Und schließlich lehnten sie das Gleichheitsprinzip ab.

Vor diesem Hintergrund war mit der Deutschen Partei (DP) eine dezidiert konservative Partei protestantischer Prägung erfolgreich. Die CDU habe mit dieser zunächst koaliert und sie später geschluckt. Darüber hinaus habe sich die FDP mit einem starken nationalliberalen Flügel deutlich auf der rechten Seite des Parteienspektrums positioniert.

1965 habe Bundeskanzler Ludwig Erhard (CDU) jedoch einen Kurswechsel eingeleitet, indem er das „Ende der Nachkriegszeit“ ausgerufen habe. Mit dem Wirtschaftswunder habe sich eine Konsumgesellschaft entwickelt. An die Stelle der Nation habe Erhard die Idee der „formierten Gesellschaft“ gerückt. Die FDP habe in dieser Zeit eine Abwendung von rechts eingeleitet, in deren Gefolge sie dann 1969 mit der SPD koalierte.

Innerhalb der Unionsparteien habe es zu diesem Zeitpunkt mit dem „deutschen Gaullismus“ nach wie vor eine starke rechte Strömung gegeben. Diese sei erst durch Helmut Kohl (CDU) an den Rand gedrängt worden, der die CDU als eine Partei der Mitte positioniert habe. Unter anderem damit habe der lange Marsch der politischen Rechten durch die Wüste begonnen, dessen Ende erst heute allmählich möglich erscheine.

Sehen Sie hier die Buchvorstellung in voller Länge:

Aus datenschutzrechtlichen Gründen benötigt YouTube Ihre Einwilligung um geladen zu werden. Mehr Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung Akzeptieren

Hören Sie den Vortrag in unserem Podcast Forum entweder direkt hier, bei Spotify oder Apple Podcast.