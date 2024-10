Ein Denkmal für das alte Europa

Bernd Wagner entfaltet das Panorama unserer untergehenden Kultur

Am 25. September 2024 präsentierte der Berliner Autor Bernd Wagner sein neues Buch Die letzten Europäer – Sieben Studien. Wagner beschreibt darin Europa im Verfall. Die Generation, die es in Deutschland vom Kaiserreich bis zum Nachkriegsdeutschland durchmessen hat, sind seine „letzten Europäer“ – nicht zuletzt auch deshalb, weil jede der porträtierten Persönlichkeiten einen aussterbenden Menschentypus verkörpert: der wandernde Mönch Jürgen von der Wense, der Narr vom Niederrhein Albert Vigoleis Thelen, der Preuße Ernst von Salomon, der Hebräer Friedrich Torberg, die streitbare Journalistin Margret Boveri und der Kakanier und falsche Aristokrat Albert Paris Gütersloh. Seine vergnüglich zu lesenden Künstlerporträts dieser einzigartigen und doch fast vergessenen Individualisten zeichnen Denkmal und Zeugnis einer untergegangenen Welt.

Der Schriftsteller Bernd Wagner wurde 1948 in Wurzen in Sachsen geboren. Nach dem Studium in Erfurt war er als Deutsch- und Zeichenlehrer in der Mark Brandenburg tätig. Ab 1977 freiberuflicher Schriftsteller in Berlin mit ersten Veröffentlichungen im Aufbau-Verlag. Doch das geistige Klima in der DDR wurde ihm zu eng. 1983 bis 1985 war er Mitherausgeber der Untergrundzeitschrift „Mikado“. Als die Stasi ihn anwerben wollte, lehnte er ab und reagierte mit einem offenen Brief an den Chef der Staatssicherheit Mielke. Wagner protestierte gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Er beantragte seine eigene Ausreise und siedelte schließlich 1985 nach Westberlin über. Seitdem lebt er in Berlin-Kreuzberg.

In seinen Werken erfaßt er aus der Perspektive des menschlichen Erlebens das Zeitgeschehen. Als die Mauer gefallen war, lieferte er 1991 im Band „Die Wut im Koffer“ eine Auslotung der Schwierigkeiten der deutschen Wiedervereinigung. 2018 erschien der Roman „Sintflut in Sachsen“, in seiner Heimatstadt Wurzen, geprägt von Handwerkerbetrieben und Wirtshäusern, hat Wagner noch einen Teil von einer mittlerweile untergegangenen Lebenswelt Europa vorgefunden.

Sehen Sie hier die Buchvorstellung in voller Länge:

Hören Sie den Vortrag in unserem Podcast Forum entweder direkt hier, bei Spotify oder Apple Podcast.