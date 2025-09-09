Ein israelischer Aufruf für mehr deutschen Patriotismus (Video & Podcast)

Chaim Noll beschrieb, wie Israel um den Fortbestand von Staat und Nation kämpft

Der Journalist und Autor Chaim Noll stellte am 3. September 2025 sein Buch Verteidigung der Zivilisation – Israel und Europa in der islamistischen Bedrohung vor, das er zusammen mit dem Politikwissenschaftler Heinz Theisen verfaßt hatte. Sie beschreiben, wie sich Israel als Staat und Nation nach dem terroristischen Großangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 behauptet. Dabei zeigen sie, wie Israel für die westliche Zivilisation kämpft und damit auch für Europa, die beide durch den militanten Islamismus bedroht würden.

Noll hob in seinem Vortrag hervor, daß in Israel der Kampf um den Fortbestand von Staat und Nation durch die Jugend getragen werde. Unter dem Eindruck des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 habe eine Wandlung der israelischen Jugend stattgefunden, die bis dahin ähnlich wie in anderen westlichen Ländern konsumorientiert gewesen sei und viel Zeit mit dem Smartphone verbracht habe. Doch die jungen Leute wollten, daß Israel fortbesteht, und seien bereit, sich dafür auch im Militär einzusetzen. Getragen werde dies durch eine Geburtenrate über dem für den Erhalt der Bevölkerung notwendigen Wert, wobei sich der nichtmuslimische Bevölkerungsanteil stärker als der muslimische vermehre.

Das Bild des Nahost-Konfliktes, wie es in den deutschen Medien gezeichnet werde, entspreche nicht der Wirklichkeit in Israel. Die Stimmung im Land sei von Zuversicht geprägt. Premierminister Benjamin Netanjahu, der im Westen als Hardliner porträtiert werde, gelte unter vielen Israelis als zu zögerlich und vorsichtig. In der israelischen Jugend sei der klare Wille wahrnehmbar, den Krieg in Gaza bis zur Auslöschung der Hamas fortzuführen. Dabei habe Europa längst an politischem Einfluß verloren. Als beispielsweise Bundeskanzler Merz angekündigt habe, Waffenlieferungen an Israel zu stoppen, habe das keinen großen Eindruck gemacht. Im Gegenteil sei Deutschland in viel größerem Maße auf israelische Waffentechnik angewiesen, etwa zur Raketenabwehr.

Noll lebt in Beer Sheva, das weniger als 40 km vom Gaza-Streifen entfernt liegt. Immer wieder müsse er zusammen mit seiner Frau den Schutzraum im Keller des eigenen Hauses aufsuchen. Zwar würde das israelische Militär die meisten Raketen abfangen, doch auch die vom Himmel herabfallenden Trümmer seien eine Gefahr. Insbesondere als der Iran Israel mit Raketen angegriffen habe, habe Noll in seinem Schutzraum deutlich den Einschlag der Raketentrümmer in der Nachbarschaft wahrgenommen. Doch er habe wie die meisten Israelis gelernt, mit der existentiellen Bedrohung zu leben. Wenn er in den Schutzraum müsse, nütze er die Zeit für Arbeit an seinem Computer, um zum Beispiel E-Mails zu beantworten.

Am Ende der Fragerunde kam Noll auf das deutsche Nationalbewußtsein zu sprechen. Er selbst habe sich in der Vergangenheit an seiner deutschen Herkunft abgearbeitet. In Israel habe er dann den positiven Wert einer Nationalidentität kennengelernt. Patriotismus sei dort etwas Selbstverständliches, das nicht durch große Reden beschworen werden müsse. Bis in säkulare Kreise hinein werde das Erbe der jüdischen Religion ernst genommen. Diese Erfahrungen hätten ihn auch zu einem neuen Blick auf Deutschland geführt. Die Deutschen könnten vom israelischen Patriotismus lernen. Deshalb rief er auch zu mehr deutschem Patriotismus auf.

Sehen Sie hier die Buchvorstellung in voller Länge:

Hören Sie den Vortrag in unserem Podcast Forum entweder direkt hier, bei Spotify oder Apple Podcast.