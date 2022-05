Der Kölner Politikwissenschaftler Heinz Theisen stellte am 27. April 2022 sein neues Buch „Selbstbehauptung – Warum Europa und der Westen sich begrenzen müssen“ vor. Der Emeritus forderte Deutschland und Europa auf, ihren weithin erloschenen Willen zur Selbstbehauptung wiederzufinden, wenn sie in Zukunft global bestehen wollten. Sehen Sie hier das Video des Vortrags in voller Länge.