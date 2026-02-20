Jetzt neu: Agenda 59 – Informationsbrief der Bibliothek des Konservatismus erschienen!
Die Nummer 59 des Informationsbriefs der Bibliothek des Konservatismus (BdK) ist erschienen!
Im Porträt: Michel Houellebecq zum 70. Geburtstag
Neuerscheinungen:
Aldous Huxley: Zeit der Oligarchen
Benedikt Kaiser: Der Hegemonie entgegen
Aus unserem Magazin:
Caspar von Schrenck-Notzing: Honoratiorendämmerung
Romano Guardini: Der Tod des Sokrates
Sie können sich Ihre AGENDA ab sofort hier als PDF-Datei (Größe: 1,3 MB) herunterladen:
Die Druckfassung der AGENDA wird unseren Förderern kostenlos zugesandt. Alle anderen erhalten sie am Empfangstresen der Bibliothek des Konservatismus.
Wir wünschen eine interessante Lektüre!