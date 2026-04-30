Jetzt neu: Agenda 60 – Informationsbrief der Bibliothek des Konservatismus erschienen!
Die Nummer 60 des Informationsbriefs der Bibliothek des Konservatismus (BdK) ist erschienen!
Im Porträt: Mircea Eliade – Denker des Heiligen inmitten der Moderne
Neuerscheinungen:
Heinrich Meier: Leo Strauss
Charlie Kirk: Stop, in the Name of God
Aus unserem Magazin:
Denis de Rougemont: Die Liebe und das Abendland
Norbert Bolz: Auszug aus der entzauberten Welt
Sie können sich Ihre AGENDA ab sofort hier als PDF-Datei (Größe: 1,5 MB) herunterladen:
Die Druckfassung der AGENDA wird unseren Förderern kostenlos zugesandt. Alle anderen erhalten sie am Empfangstresen der Bibliothek des Konservatismus.
Wir wünschen eine interessante Lektüre!