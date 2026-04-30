Jetzt neu: Agenda 60 – Informationsbrief der Bibliothek des Konservatismus erschienen!

Die Nummer 60 des Informationsbriefs der Bibliothek des Konservatismus (BdK) ist erschienen!

Im Porträt: Mircea Eliade – Denker des Heiligen inmitten der Moderne

Neuerscheinungen:
Heinrich Meier: Leo Strauss
Charlie Kirk: Stop, in the Name of God

Aus unserem Magazin:
Denis de Rougemont: Die Liebe und das Abendland
Norbert Bolz: Auszug aus der entzauberten Welt

Sie können sich Ihre AGENDA ab sofort hier als PDF-Datei (Größe: 1,5 MB) herunterladen:

AGENDA 60

Die Druckfassung der AGENDA wird unseren Förderern kostenlos zugesandt. Alle anderen erhalten sie am Empfangstresen der Bibliothek des Konservatismus.

Wir wünschen eine interessante Lektüre!

Die Bibliothek des Konservatismus (BdK) ist ein Ort konservativen Denkens und Schaffens in Berlin. Sie dient gleichermaßen dem Sammeln und Erhalten konservativer Literatur, wie der Weiterentwicklung konservativen Gedankenguts durch Vorträge und Publikationen.

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