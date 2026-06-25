Jetzt neu: AGENDA 61 – Informationsbrief der Bibliothek des Konservatismus erschienen!

Die Nummer 61 des Informationsbriefs der Bibliothek des Konservatismus (BdK) ist erschienen!

Im Porträt: Martin Mosebach – Der Hüter der Form

Neuerscheinungen:

Jörg Baberowski: Am Volk vorbei

Herbert Butterfield: Die Whig-Interpretation der Geschichte

Aus unserem Magazin:

Leo Strauss: Über Tyrannis

Gerhard Nebel: Phäakische Inseln

Sie können sich Ihre AGENDA ab sofort hier als PDF-Datei (Größe: 1,5 MB) herunterladen:

AGENDA 61

Die Druckfassung der AGENDA wird unseren Förderern kostenlos zugesandt. Alle anderen erhalten sie am Empfangstresen der Bibliothek des Konservatismus.

Wir wünschen eine interessante Lektüre!