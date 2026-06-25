Jetzt neu: AGENDA 61 – Informationsbrief der Bibliothek des Konservatismus erschienen!

Die Nummer 61 des Informationsbriefs der Bibliothek des Konservatismus (BdK) ist erschienen!

Im Porträt: Martin Mosebach – Der Hüter der Form

Neuerscheinungen:
Jörg Baberowski: Am Volk vorbei
Herbert Butterfield: Die Whig-Interpretation der Geschichte

Aus unserem Magazin:
Leo Strauss: Über Tyrannis
Gerhard Nebel: Phäakische Inseln

Sie können sich Ihre AGENDA ab sofort hier als PDF-Datei (Größe: 1,5 MB) herunterladen:

AGENDA 61

Die Druckfassung der AGENDA wird unseren Förderern kostenlos zugesandt. Alle anderen erhalten sie am Empfangstresen der Bibliothek des Konservatismus.

Wir wünschen eine interessante Lektüre!

Die Bibliothek des Konservatismus (BdK) ist ein Ort konservativen Denkens und Schaffens in Berlin. Sie dient gleichermaßen dem Sammeln und Erhalten konservativer Literatur, wie der Weiterentwicklung konservativen Gedankenguts durch Vorträge und Publikationen.

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