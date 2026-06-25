Jetzt neu: AGENDA 61 – Informationsbrief der Bibliothek des Konservatismus erschienen!
Die Nummer 61 des Informationsbriefs der Bibliothek des Konservatismus (BdK) ist erschienen!
Im Porträt: Martin Mosebach – Der Hüter der Form
Neuerscheinungen:
Jörg Baberowski: Am Volk vorbei
Herbert Butterfield: Die Whig-Interpretation der Geschichte
Aus unserem Magazin:
Leo Strauss: Über Tyrannis
Gerhard Nebel: Phäakische Inseln
Sie können sich Ihre AGENDA ab sofort hier als PDF-Datei (Größe: 1,5 MB) herunterladen:
Die Druckfassung der AGENDA wird unseren Förderern kostenlos zugesandt. Alle anderen erhalten sie am Empfangstresen der Bibliothek des Konservatismus.
Wir wünschen eine interessante Lektüre!