Martin Wagener hielt am 27. November 2019 seinen Vortrag „Eine neue Grenzanlage für Deutschland? Zur Abwehr transnationaler Herausforderungen“. Transnationale Probleme wie organisierte Kriminalität, Terrorismus und Migration seien nur durch eine Grenzanlage einzudämmen und zu steuern, so der Professor der Politikwissenschaft. Die Folien zu dem Vortrag finden Sie hier und den Vortrag in voller Länge sehen Sie hier.